Ballando on the road 2022 al via il 5 novembre: quando va in onda e di cosa si tratta

Ballando on the road è un programma satellite e collegato a Ballando con le Stelle in onda il sabato sera in prima serata.

Ballando on the road è un programma satellite o meglio uno spin off di Ballando con le Stelle in onda il sabato in prima serata. Questo nuovo programma verrà trasmesso nella fascia pomeridiana del sabato ma in qualche modo si incrocerà con il "fratello maggiore".

Ballando on the road al via il 5 novembre: quando va in onda

“Ballando on the road” è il fortunato spin-off di “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

La collaborazione è frutto dell’accordo tra Regione Siciliana e Rai Com. A partire da sabato 5 novembre, alle ore 14.00, per quattro settimane, immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia accompagneranno le esibizioni di nove ballerini in gara in ogni puntata.

Di cosa si tratta

“Ballando on the road” andrà in onda sempre su Rai 1 il 5, 12, 19 e 26 novembre 2022 in orario pomeridiano per 50 minuti circa.

In ciascuna delle 4 puntate sopra citate verranno selezionate, tra le altre, 2 unità di ballo (coppie, singoli o gruppi) per la partecipazione al torneo denominato “BALLANDO CON TE” che si svolgerà all’interno del programma “BALLANDO CON

LE STELLE” nelle puntate del 5,12,19 e 26 novembre 2022, con la finale il 17 dicembre 2022.

