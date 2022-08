Aurora Ramazzotti incinta, la gioia di Eros e Michelle Hunziker

Una lieta notizia per Aurora Ramazzotti: è incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno nonni.

Aurora Ramazzotti incinta del fidanzato Goffredo Cerza, Eros e Michelle Hunziker saranno nonni. Secondo un articolo di Chi, la giovane influencer e conduttrice televisiva diventerà mamma a gennaio.

Aurora Ramazzotti incinta, avrà un bambino con il fidanzato Goffredo Cerza

Il settimanale Chi, nel nuovo numero in uscita il 31 agosto, ha svelato una bellissima novità per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è infatti incinta di quattro mesi e diventerà mamma per la prima volta a gennaio.

Il padre è il business analyst Goffedo Cerza, suo fidanzato da cinque anni. Negli scorsi giorni i giornalisti del periodico di Alfonso Signorini avevano beccato l’influencer 25enne insieme a sua madre in una farmacia in Sardegna, intente ad acquistare un test di gravidanza. Le prime ipotesi vedevano la conduttrice svizzera in dolce attesa, ma ora la situazione si è letteralmente capovolta. Già lo scorso maggio Aurora aveva smentito i vari articoli che ipotizzavano la sua gravidanza, a causa del pancino sospetto: “Non sono incinta, quella è solo pancia.

Mi piace mangiare’”.

La gioia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: saranno nonni

Secondo Chi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero felicissimi per il nipotino in arrivo e non vedrebbero l’ora di diventare nonni. I due si sarebbero detti entusiasti nel vedere la propria famiglia allargarsi. La notizia della gravidanza di Aurora, tuttavia, andrebbe a smentire le voci di questi mesi di un possibile ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante.

Il riavvicinamento tra Michelle ed Eros, infatti, sarebbe legato solo alla lieta notizia ricevuta dalla loro figlia. Per il momento non vi sono ancora conferme ufficiali, né da Aurora, né dai suoi genitori: l’annuncio sui social, tuttavia, è atteso con impazienza dai loro tanti follower.