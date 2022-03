Chi è Arturo Brachetti: vita privata, moglie e figli e Tour 2022

Chi è Arturo Brachetti: la sua carriera nasce e si sviluppa come illusionista e trasformista. Arte e passione che poi porta in giro per l’Italia nei suoi spettacoli teatrali.

Chi è Arturo Brachetti: vita privata

Arturo Brachetti, nato a Torino il 13 ottobre 1957, è un trasformista ed illusionista. Ha studiato al Collegio Salesiano San Filippo Neri di Lanzo e poi all’Istituto Maria Ausiliatrice di Torino. Risulta che a 19 anni, usando i costumi del teatro del seminario, si esibisce nel suo primo spettacolo di cambio rapido di ruoli.

Arturo entra al seminario di San Filippo di Chieri dove conosce un sacerdote con l’hobby della prestidigitazione, don Silvio Mantelli, noto con il nome d’arte di Mago Sales. Da quest’incontro impara l’arte dell’illusionismo che diventerà la sua strada e la sua carriera professionale. Nel 2002 entra nel Guinness dei primati come il trasformista più veloce del mondo e come unico attore trasformista a rappresentare 80 trasformazioni in uno spettacolo di due ore.

Con la sua passione ed arte di illusionista e trasformista prima gira l’Europa, da Parigi a Londra. poi rientra in Italia iniziando a dirigere diversi spettacoli come quelli di Aldo, Giovanni & Giacomo, Raul Cremona e Angelo Branduardi.

Moglie e figli dell’illusionista

L’illusionista non è sposato né ha figli. In un’intervista a Cognome e Nome ha parlato delle sue relazioni in passato. “Omosessuale? E’ stato un periodo, peraltro felice, della mia vita.

Ho fruito della vita in tutti i modi. Adesso ho qualcuno che mi vuole bene ma non voglio sposarmi nè avere un figlio. Ho vissuto flirt a destra e a sinistra perché sono geneticamente infedele e forse è stato proprio questo che mi ha tenuto insieme alla mia amica. Adesso vivo di cose romantiche e di relazioni platoniche”.

Arturo Brachetti: Tour 2022

Torna il Tour teatrale di Brachetti nel 2022. “L’uomo dai mille voli” e “Ciak!”, acclamati da un pubblico mondiale di 2 milioni di spettatori, tornano a grande richiesta in Italia per due date imperdibili: