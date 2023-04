Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? I nuovi indizi sui social

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? Una serie di nuovi indizi sui social confermerebbe il flirt tra l’ex gieffino e l’ex Miss Italia. Sono davvero una nuova coppia?

Sbucano nuovi, piccoli indizi sul presunto flirt in corso tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare. La ex di Dusan Vlahovic sembra aver davvero conquistato l’ex gieffino, che ormai non sembra più farsi problemi a nascondere la frequentazione. I due, già intercettati lo scorso marzo a godersi un drink insieme a Milano, si sarebbero visti per pranzo in un ristorante del capoluogo lombardo. Le prove le han pubblicate loro stessi sui social. Spinalbese ha pubblicato alcune stories che conferma la sua presenza nel locale. Stramare ha poco dopo pubblicato lei stessa una serie di foto in cui appare nello stesso locale. La coppia, quindi, non sembra più restia a mostrarsi insieme in pubblico, sebbene rifugga l’attenzione mediatica. È solo una complice amicizia o c’è qualcosa di più, quindi?

Nessuna conferma dalla coppia, come mai?

Per il momento, nonostante facciano ben poco per nascondere la propria frequentazione, né Antonino né Carolina hanno ufficializzato la propria relazione. Vista la grande attenzione circa la loro presunta love story, si presume che entrambi abbiano deciso di andarci con i piedi di piombo. In particolare l’ex hair stylist, per mesi sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al GF Vip 7, vorrà probabilmente prendersi una pausa dalla costante attenzione dei media sulla sua vita privata. La vita sentimentale recente di Spinalbese, dopo la rottura con Belen Rodriguez, è stata parecchio travagliata. Non hanno certo aiutato i “drammi pubblici” dopo la sua storia con Oriana Marzoli nella casa e quella mai sbocciata con Ginevra Lamborghini, che non pare aver preso benissimo il due di picche. A maggior ragione, magari in comune accordo con Carolina, Antonino avrebbe scelto di non fare troppi proclami e di vedere cosa succede.