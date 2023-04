Belen Rodriguez assente a Le Iene: ecco cos’è successo alla showgirl argentina

Belen Rodriguez è stata assente nell’ultima puntata de Le Iene ed immediatamente si è scatenato il panico sui social. In realtà, a questo giro gli autori e l’altro conduttore Max Angioni hanno utilizzato questa scusa per ironizzare insieme alla showgirl argentina. Tuttavia, ecco cos’è successo in realtà a Belen.

Belen Rodriguez assente a Le Iene Belen Rodriguez è stata di nuovo assente nell'ultima puntata de Le Iene. La seconda volta in un mese. Max Angioni durante la serata ha giocato ed ironizzato sull'assenza della showgirl argentina. "Come potete vedere, siamo da soli senza Belen. Ancora una volta. Cos'ha Belen? Sta male? Sta bene? Ci odia? Si sono dette tante cose su questo assenza. Questa è la verità". Ecco cos'è successo alla showgirl argentina È andato quindi in onda un breve servizio girato proprio nel pomeriggio dietro le quinte della trasmissione. La conduttrice appare seduta sul pavimento con le spalle sulla porta del camerino mentre dice cos'è le è successo in realtà: "Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare". Dopo pochi istanti, posta una stories della sua fedele make up artist, Cristina, che scrive: "Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo".