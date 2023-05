Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Chi è Maria Turchi, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Nata grazie alla fecondazione assistita, oggi ha dieci anni. L’amore della mamma: “L’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, celebre coppia di ballerini e personaggi televisivi, stanno insieme da 37 anni e hanno insieme una figlia piccola, Maria Turchi. Nata il 14 febbraio 2013 grazie alla fecondazione assistita, oggi Maria ha dieci anni ed appare spesso in compagnia dei genitori sui loro profili social. La coppia è riuscita a coronare il proprio sogno di diventare genitori in tarda età, dopo anni di tentativi a vuoto: “Era appena fallito l’ennesimo tentativo di restare incinta. Un mese prima l’embrione aveva attecchito nel mio grembo e credevo di avercela fatta, ma dopo appena due settimane i medici mi avevano comunicato che avevo perso il bambino per un aborto spontaneo”.

Carmen aveva 53 anni quando rimase incinta di Maria, come spiega lei stessa al settimanale Chi: “Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi, ma era andata sempre male. Nutrivo il desiderio di diventare mamma da sempre, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale”.

Il grande amore di Carmen: “L’abbiamo desiderata tanto, mi da la forza di superare ogni cosa”

Carmen Russo prova un amore smisurato per la piccola Maria. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2021, la showgirl ha speso parole dolcissime per sua figlia e per suo marito: “Me la sono meritata. A volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa. Diventare mamme quando c’è una situazione d’amore, un rapporto giusto e una vita che ti può permettere di seguire tua figlia perché la cosa che facciamo io ed Enzo Paolo, che è un uomo fantastico, è quello di essere molto presenti. Noi l’abbiamo desiderata tanto, ci mancava nella nostra vita“.