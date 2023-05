Alberto Zaccheroni dopo il suo incidente: “Vivo per miracolo”

Dopo una brutta caduta, l’ex calciatore è stato ricoverato, riscontrando importanti problemi di salute. Qualche mese più tardi Alberto Zaccheroni ha deciso di parlare del suo incidente.

Si è ritenuto molto fortunato per quanto successo.

Come sta Alberto Zaccheroni dopo l’incidente

Ex calciatore e attuale mister, Zac ha voluto parlare della brutta caduta subita a Febbraio, che lo ha portato ad essere ricoverato in ospedale. Intervistato dal Corriere della Sera, Alberto Zaccheroni si è così soffermato su quel brutto incidente, che sembra ormai essere stato messo definitivamente alle spalle.

Ecco le parole del classe ’53:

“So solo quello che mi ha raccontato mia moglie che era con me a casa a Cesenatico. Lei era al piano terra, io stavo verosimilmente scendendo le scale e sono scivolato. Sono ruzzolato per otto-dieci gradini. Lei è accorsa perché ha sentito le mie urla. Avevo battuto la testa, può immaginare il suo spavento”.

Il 70enne non ricorda così benissimo la dinamica, ma si rifà al racconto della moglie.

Purtroppo la caduta è stata grave e lo ha costretto a recarsi d’urgenza in ospedale:

“Era necessario l’intervento per ridurre l’emorragia. Ho una grossa cicatrice sulla testa a ricordarmelo. Mi avevano intubato, avevo il sondino. Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali. Ho perso due diottrie dall’occhio, il male minore considerando il danno iniziale. Sono senza patente perché prima di riottenerla dovrò sostenere dei test e ho qualche deficit di memoria a breve”.

Un deficit di memoria e breve termine, l’unica “cicatrice” di questo brutto incidente. Dopo il forte spavento, Alberto Zaccheroni è ormai a tutti gli effetti fuori pericolo, ritenendosi molto fortunato, poiché ha rischiato la vita.

