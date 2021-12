Una poltrona per due a Natale: quando e dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere Una Poltrona per Due a Natale? Qual è la programmazione dei film e delle maratone del periodo? Ecco una guida ai palinsesti dei canali generalisti che anche quest’anno offrono un ricco programma a tema natalizio, con cult e classici, per chi intende passare le feste a casa.

Dove e quando vedere Una Poltrona per Due?

A offrire un palinsesto tutto incentrato sul Natale è senz’altro Italia Uno. Il 24 dicembre si parte alle 16.15 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (la versione con Gene Wilder) proseguendo alle 19.34 con Il Grinch con protagonista Jim Carrey. Il clou arriva alle 21.34 con il classico dei classici natalizi: l’immancabile Una Poltrona per Due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Alle 01.00 un altro imperdibile classico: Gremlins.

Su Canale 5, invece, il 27 dicembre in prima serata c’è Quasi Amici. Il 1° gennaio 2022 andrà in onda La Vita è Bella. Il 25 dicembre su Rete 4 c’è il classico Via col vento (alle 20.30) seguito da Un magico Natale (alle 00.50). Il 27 dicembre tocca a The Terminal (alle 21.20) seguito da About a Boy (alle 00.00). Il 1° gennaio 2022 è previsto Il Padrino, Terapia e pallottole e Nikita.

Programmazione Rai

Su Rai 1, mercoledì 22 dicembre alle 21:25 si comincia in prima visione con Pinocchio di Matteo Garrone. Venerdì 24 dicembre invece alle 14.30 ci sarà Belle & Sebastien – Amici per sempre e si prosegue alle 21.30 con Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Il 2022 inizierà invece con alcune prime visioni: Hotel Transylvania 3 (domenica 3 gennaio), Il mistero della Casa del Tempo (lunedì 4 gennaio) e La Befana Vien di Notte con Paola Cortellesi (5 Gennaio).

Rai 2 invece rivede la sua programmazione con una serie di film a tema natalizio. Si inizia con Un Natale senza tempo (prima visione TV il 23 dicembre alle 21.20) e si prosegue il 24 dicembre dalle 14 fino alle 23.05 con In gara per Natale (prima TV), Un anello per Natale (prima TV) Un Natale mai raccontato, Il mio valzer di Natale (prima TV) e Natale alle Hawaii.

Programmazione simile anche il 25 dicembre partendo dalle 11.15 fino alle 21.05: Quel lungo viaggio di Natale, Il mio desiderio per Natale (prima TV), Natale allo Starlight (prima TV), Il Natale dei miei ricordi, La giostra dell’amore (prima TV). Il 26 dicembre tocca Pixels alle 21.20, seguito dal remake al femminile di Ghostbusters alle 23.55. Il 1° gennaio 2022 arriva The Greatest Showman.

I Classici Disney e le maratone: quando e in che canale

A Natale non solo Una Poltrona per Due! Per i più piccini le reti televisive hanno infatti organizzato una rassegna con i Classici Disney. Si inizia domenica 26 dicembre con Maleficent Signora del male (Rai 1), lunedì 27 dicembre Cenerentola (Rai 1), giovedì 30 dicembre La bella e la bestia (Rai 1), venerdì 31 dicembre Gli Aristogatti (Rai 2), mercoledì 5 gennaio 2022 Il ritorno di Mary Poppins (Rai 1) e giovedì 6 gennaio 2022 Alla ricerca di Dory (Rai 2).

Ma non mancheranno anche le maratone, con film che prevedono più puntate distribuite nei vari giorni. Sul 20 a partire da venerdì 24 dicembre ci sarà spazio per tre prime serate consecutive alla trilogia de Il Signore degli Anelli. Su Iris sempre da venerdì 24 dicembre si comincia con classico natalizio: Trappola di cristallo, e poi 58 minuti per morire e Die Hard– Duri a morire. Su Iris il 31 Dicembre ci sarà poi la maratona Stanley Kubrick con Barry Lyndon, Eyes Wide Shut e Arancia Meccanica. Venerdì 1° gennaio, dalle 10, su Paramount Channel verrà riproposta la saga di Indiana Jones con Indiana Jones e I predatori dell’arca perduta, seguito da Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e infine, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo.