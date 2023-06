Andrea Viola, chi è la figlia di Gianmarco Tognazzi: carriera, età, madre

Chi è Andrea Viola Tognazzi, figlia di Gianmarco Tognazzi. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre attore e conduttore, figlio di Ugo Tognazzi. Cosa sappiamo sulla sua prima figlia?

Nata a Roma nel 2007, Andrea Viola Tognazzi ha 16 anni ed è la figlia primogenita di Gianmarco Tognazzi, celebre attore e conduttore italiano, e di Valeria Pintore, sua moglie dal 2006. Ha un fratello piccolo, Tommaso Ugo, nato nel 2012. Si sa ancora pochissimo sul conto di Andrea, i suoi genitori han provato come possibile a proteggerla dall’attenzione dei media. Qualche anno fa, in un’intervista concessa a Vanity Fair, papà Gianmarco ha descritto così i suoi figli: “Si vede che hanno l’indole Tognazzi, anche se Andrea è meno esibizionista: ha una grande passione per la danza classica e questo chiede una forte autodisciplina”.

La carriera da attrice, i primi ruoli

Ancora giovanissima, Andrea Viola sta provando a seguire le orme del padre e del nonno e di affermarsi come attrice. Ha già un piccolo ruolo nel suo curriculum: nel 2021 ha fatto il suo debutto nel film Ostaggi, diretto da Eleonora Ivone. Appare inoltre nel cast di La voglia matta di vivere, documentario sulla vita e carriera del nonno Ugo Tognazzi, diretto dallo zio, Ricky Tognazzi.