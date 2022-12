Oroscopo Branko Gennaio 2023: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Gennaio 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Ci avviciniamo alla fine del 2022, e gli appassionati di astrologia guardano con attenzione le stelle, in cerca di indizi sul proprio futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Gennaio 2023 secondo l’amato astrologo di RTS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022.

Ariete, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Il primo mese dell’anno nuovo si dimostrerà molto movimentato per i nati nell’Ariete. Ci saranno novità soprattutto in ambito sentimentale, dove verrete travolti da nuove passioni. Gli astri vi spingono ad osare di più e ad essere più ambiziosi, non abbiate paura di provare una nuova strada.

Seguite ciò che vi ispira veramente e non potete sbagliare.

Toro, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Scintille di positività per i nati nel Toro nelle prime settimane del 2023. Tanto movimento attorno a voi, vere e proprie rivoluzioni. Fate un po’ fatica a tenere il passo con le novità e una parte di voi ha una grande voglia di protestare. Non ha senso lamentarsi e creare conflitti inutili, cercate di essere flessibili e adattatevi alla nuova situazione.

Gemelli, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Anno nuovo, Luna nuova per i nati nei Gemelli. L’influenza lunare vi porta bene, soprattutto in ambito familiare ed amoroso. Cominciate il 2023 dedicando il giusto spazio ai vostri affetti. Chi meglio di loro può apprezzare il vostro entusiasmo? Siete carichi come non mai e pronti ad affrontare ogni sfida, guardate al futuro con coraggio.

Cancro, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Un gennaio caloroso in arrivo per i nati nel Cancro. L’influenza di Marte e Giove vi riempie di passione irrefrenabile, sentite una grande voglia di osare di più crescere dentro di voi. Attenti però a non essere fin troppo “entusiasti”, potreste risultare troppo insistenti. Gli insuccessi non vi frenano, avete troppa energia per fermarvi: cercate di sfruttarla al meglio.

Leone, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Tanta praticità nei primi giorni del 2023 per i nati nel Leone.

Non c’è tempo per i sogni ad occhi aperti, avete la testa solo per lavoro ed affari. Da un lato riuscirete a gestire eventuali problematiche in gran scioltezza, dall’altro avere un chiodo fisso in testa vi rende ciechi ai bisogni altrui. Non trascurate chi avete attorno e non cercate di imporre a forza il vostro pensiero.

Vergine, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Il cielo sorride ai nati nella Vergine questo gennaio.

Le stelle vi guidano verso il successo, fidatevi del percorso che vi si apre davanti. È il momento migliore per rispolverare qualche progetto lasciato nel dimenticatoio, approfittate del supporto degli astri. Innovate la vostra vita, sia in ufficio che in privato.

Bilancia, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Il 2023 dei nati nella Bilancia si apre con improvvise tensioni familiari. Ostacoli inaspettati vi porteranno a scontrarvi con le persone a voi più vicine.

Non è il momento di buttare benzina sul fuoco, non siate troppo impulsivi. Lasciate che le acque si calmino, avrete più chance di trovare un chiarimento a fine mese, grazie all’influsso positivo di Marte.

Scorpione, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

La Luna spinge i nati nello Scorpione a riscoprire l’amore. L’influenza lunare, supportata da quella di Giove e Marte, riaccende in voi il fuoco della passione. Sentite il bisogno di provare nuove emozioni e scoprire una persona nuova, o di ravvivare il rapporto con il vostro partner. Attenzione alla fine del mese, il Sole e Venere sono pronti a gelare i vostri bollenti spiriti.

Sagittario, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

I nati nel Sagittario aprono il 2023 con tanta voglia di fare. Nonostante Saturno provi più volte a mettervi i bastoni tra le ruote, avrete la determinazione per guardare avanti. Avete le carte in regola per costruire qualcosa di concreto, sia sul lavoro che in amore. In particolare si aprono nuove strade per i single, che potrebbero incontrare qualcuno di speciale.

Capricorno, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Il cielo dei nati nel Capricorno li vede fare i conti con la misteriosa influenza di Plutone. Sentite il bisogno di trasformarvi, di trovare una nuova versione di voi stessi che vi soddisfi. Un impulso che vi porterà bene soprattutto in ufficio dove, anche con l’influsso di Mercurio, incontrerete intriganti novità professionali.

Acquario, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

Il nuovo anno si apre con i nati nell’Acquario all’inseguimento del successo. Il cielo supporta i vostri sforzi instancabili, continuate ad impegnarvi e vedrete i risultati sperati. Attenti però a non dedicarvi solo ed esclusivamente al lavoro. Troppo stress ed aggressività potrebbero portarvi a qualche conflitto di troppo con il vostro partner. Cercate di non farli degenerare in problemi seri.

Pesci, le previsioni di Branko per Gennaio 2023

L’amore è il protagonista del gennaio dei nati nei Pesci. I vostri sentimenti e le vostre emozioni sono più caldi e forti che mai, vi sentite apprezzati e ricambiati. Questa serenità d’animo vi aiuterà anche sul lavoro, dove vi sentite in grado di gestire qualunque ostacolo. La vostra determinazione porterà frutti, fatevi guidare dalla forza del vostro cuore.