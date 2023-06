Ranking FIFA, la classifica delle prime 20: lontana dal podio l’Italia

Il Ranking FIFA aggiornato a Giugno 2023 mette in mostra i limiti degli azzurri e il predominio delle tre, in particolar modo della prima.

Se la stagione si è conclusa, almeno per i club, lo stesso non può dirsi per le nazionali, sia maschili che femminili. Ecco che il Ranking FIFA aggiornato a Giugno 2023 mette in mostra i limiti degli azzurri e il predominio delle tre, in particolar modo della prima.

Sognano in grande invece gli Stati Uniti.

Ranking FIFA, ecco le prime 20 squadre

Il Ranking FIFA, chiamato per motivazione di sponsor “FIFA Coca-Cola Men’s World Ranking“, serve a classificare in maniera coerente le nazionali di calcio, attribuendo punteggi in base ai risultati, alle vittorie, ai piazzamenti e ai trofei ottenuti.

Consapevoli di ciò, non sorprende dunque che il primo posto sia attualmente occupato dall’Argentina, grazie alla recente vittoria del mondiale in Qatar. Per questo la nazionale sudamericana conduce la speciale classifica del ranking FIFA. A confermare il piazzamento le due vittorie nelle amichevoli contro Australia e Indonesia. Oltre all’Albiceleste, resta del tutto invariato il podio, per nulla colpito da eventuali sorprese. Seconda la Francia e terzo il Brasile.

Qualche variazione subito il terzetto in testa. Belgio e Inghilterra si scambiano di posizione, medesima situazione tra Croazia e Olanda. L’Italia di Roberto mancini rimane invece ancora all’ottavo posto, ben lontana delle “big” mondiali, nostante il terzo in Nations League. La Spagna, ormai più indietro rispetto agli ultimi, aggancia la top 10.

Di seguito la classifica delle prime 20:

1. Argentina

2. Francia

3. Brasile

4. Inghilterra

5. Belgio

6. Croazia

7. Olanda

8. Italia

9. Portogallo

10. Spagna

11. USA

12. Svizzera

13. Marocco

14. Messico

15. Germania

16. Uruguay

17. Colombia

18. Senegal

19. Danimarca

20. Giappone

A tenere alto il nome dell’Europa ci pensa la Francia, mentre le due nazionali del Sud America dimostrano quanto siano propense al calcio. Sogna – e osa – l’America, undicesima in classifica e quasi nelle prime 10. Malissimo invece la Germania, molto lontana dai piazzamenti rilevanti.

Non brilla nemmeno il Galles, addirittura 35°. La Costa D’Avorio sfora la 50esima posizione, mentre l’Ucraina tocca il 24° posto. Se ai “piani bassi” si balla, in cima ci sono pochissimi dubbi.

