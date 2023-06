Valeria Pintore, chi è la moglie di Gianmarco Tognazzi: vita privata, carriera, figli

Chi è Valeria Pintore, moglie di Gianmarco Tognazzi. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto attore e conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto? Come si sono conosciuti? Quanti figli hanno?

Chi è Valeria Pintore, moglie di Gianmarco Tognazzi: vita privata e carriera

Nata a Sassari nel 1978, Valeria Pintore ha 45 anni ed è nota al pubblico in quanto moglie di Gianmarco Tognazzi, attore e conduttore figlio di Ugo Tognazzi. Si sa poco circa la famiglia della donna se non il nome del padre, Giovanni Pintore, di professione degustatore di vini. Prima di conoscere il suo futuro marito, Valeria lavorava in comune nella sua amata Sardegna. I due si incontrano per la prima volta durante una cena tra amici comuni, tra cui c’era anche il cantautore Sergio Cammariere.

La bellezza e spontaneità della donna colpisce subito Tognazzi, che la invita subito ad uscire. Valeria inizialmente rifiuta, ma resta in contatto con lui per molto tempo. È l’inizio di un lunghissimo corteggiamento a distanza, come spiega l’attore: “Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finché io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via”. Da allora i due sono diventati inseparabili. Nel 2006 Valeria e Gianmarco si sposano: oggi la coppia vive insieme a Velletri, in provincia di Roma. Insieme gestiscono la Tenuta La Tognazza, dove producono dell’ottimo vino.

Vita privata, chi sono i figli della coppia?

Dall’amore della coppia nascono due figli, la primogenita Andrea Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo, nato nel 2012. Andrea Viola oggi ha 16 anni e ha cominciato a farsi strada, come il padre, nel mondo della recitazione. Ha fatto il suo debutto come attrice nel 2021, nella serie tv Ostaggi. Nel 2022 è nel cast di La voglia matta di vivere, documentario sulla vita e carriera del nonno Ugo Tognazzi, diretto dallo zio, Ricky Tognazzi.