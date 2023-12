Andrea e Paolo, chi sono i figli di Eleonora Giorgi: cosa sappiamo di loro?

Chi sono Andrea e Paolo, figli di Eleonora Giorgi. Scopriamo qualche informazione in più sui figli e sulla famiglia dell’attrice di Roma. Cosa sappiamo esattamente sul loro conto?

Chi sono Andrea e Paolo, figli di Eleonora Giorgi: cosa sappiamo di loro?

La celebre attrice anni Settanta Eleonora Giorgi è la madre di due figli: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Andrea è nato dal suo matrimonio con Angelo Rizzoli, editore ed imprenditore arrestato negli anni Ottanta per lo scandalo P2. Paolo è invece figlio del noto attore e produttore Massimo Ciavarro. Dopo qualche anno d’amore in clandestinità, Eleonora e Massimo si sposano, restando insieme per dodici anni. I due han mantenuto buoni rapporti anche per il bene di Paolo. Ma cosa sappiamo esattamente dei due figli dell’attrice?

Chi è Andrea Rizzoli, vita privata e carriera

Nato a Roma il 12 marzo 1980, Andrea Rizzoli ha 43 anni ed è una persona molto riservata. Ha in parte seguito le orme della madre costruendosi una carriera nel mondo del cinema, sebbene preferisca restare dietro le quinte. Rizzoli ha infatti trovato molto successo come produttore cinematografico. In passato è stato sposato con Alice Bellagamba, attrice e ballerina con un passato ad Amici: “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”. Il loro amore, purtroppo, non era destinato a durare. I due si lasciano poco dopo la luna di miele in Sri Lanka. Non è noto, al momento, se Andrea Rizzoli abbia ritrovato l’amore, sebbene sua madre abbia accennato ad una sua possibile nuova compagna.

Chi è Paolo Ciavarro, vita privata e carriera

Nato a Roma il 22 ottobre 1991, Paolo Ciavarro ha 32 anni e, a differenza di suo fratello, ha trovato molto spazio sotto i riflettori. Attore e conduttore di successo, Ciavarro ha fatto il suo esordio in tv nel 2013 nel cast di Pechino Express in coppia con suo padre Massimo. In seguito trova spazio a Forum e a Lo sportello di Forum e come conduttore al day-time di Amici. Nel 2020 partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove conosce la sua attuale compagna, l’influencer Clizia Incorvaia. Paolo e Clizia sono diventati genitori nel 2022, con la nascita del piccolo Gabriele. “Con Andrea ho un ottimo rapporto.” -ha spiegato il conduttore nella casa del GF Vip parlando di suo fratello maggiore- “Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro…Una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”.