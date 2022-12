Riccardo Cocciante, chi è il figlio David: età, vita privata, fidanzata

Riccardo Cocciante è un cantautore italiano che con la moglie Catherine Boutet ha avuto un unico figlio: David. Vediamo meglio chi è e cosa sappiamo riguardo alla sua vita privata.

Riccardo Cocciante, chi è il figlio

David Cocciante, figlio del cantante David, è nato nel 1990 ed è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e della moglie, la francese Catherine Boutet. David Cocciante oggi, secondo le poche informazioni che abbiamo su di lui, vive attualmente negli Stati Uniti e, seguendo in qualche modo le orme paterne, da anni lavora nel campo della musica e della cultura. Nella sua descrizione di Instagram, David si definisce un “Graphic Design Ninja”. Dal padre Riccardo, in ogni caso, ha preso la grande passione per la musica e per la cultura che lo hanno portato in questi anni anche sulle sue orme.

Fidanzata

David Coccianti è attualmente fidanzato con una ragazza di nome Amanda Schram, con la quale spesso condivide momenti su Instagram. La ragazza, sulla sua pagina Instagram personale, si definisce oltre che creativa anche una “Ceramic Artist” e i due vivono insieme negli Stati Uniti.

Leggi anche: Riccardo Cocciante, chi è la moglie Catherine Boutet

Leggi anche: Riccardo Cocciante oggi: moglie, figli, Notre Dame, canzoni più famose