Paolo Ciavarro, chi è il figlio di Eleonora Giorgi: vita privata, Clizia Incorvaia, figlio

Chi è Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi: vita privata e carriera

Nato a Roma il 22 ottobre 1991, Paolo Ciavarro ha 32 anni ed è il secondo figlio di Eleonora Giorgi, celebre attrice anni Settanta, nato dal matrimonio con Massimo Ciavarro. Personaggio televisivo e noto conduttore, ha dato il via alla sua carriera sul piccolo schermo nel 2013 grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di Pechino Express. In coppia con suo padre Massimo, Paolo arriva al quinto posto e comincia a farsi conoscere dal pubblico italiano. In seguito, nel 2016, fa le sue esperienze in studio come collaboratore a Forum e a Lo sportello di Forum, programmi in cui appare ancora oggi.

Nelle stagioni 2017 e 2018 affianca Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Lorella Boccia come conduttore del day-time di Amici. Nel 2020 conquista invece il pubblico del Grande Fratello Vip 4: arriva al secondo posto, superato solo da Paola Di Benedetto. Negli anni successivi partecipa come concorrente in molti altri programmi come Giù in 60 secondi, Celebrity Chef, Boomerissima e Non sono una signora.

Vita privata: Clizia Incorvaia, figlio, Instagram

Paolo Ciavarro è legato sentimentalmente all’influencer Clizia Incorvaia, conosciuta durante la sua permanenza nella casa del GF. Affiatatissimi, i due stanno insieme ancora oggi e appaiono spesso insieme sul profilo Instagram di Ciavarro, che ad oggi conta oltre 388mila follower. stanno crescendo insieme un figlio, Gabriele, nato nel 2022. Di recente la coppia ha svelato di aver affrontato un momento durissimo prima della sua nascita, la perdita di un bambino. Ne ha parlato la stessa Clizia in un suo post su Instagram per i 32 anni del compagno: “Siamo andati contro tutto e tutti supportando distanza, pregiudizi e tempo. Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto. Ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo, è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre tua”.