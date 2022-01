Chi è Eleonora Giorgi, l’attrice di “Roma”

Eleonora Giorgi è una nota attrice di 68 anni originaria di Roma. È conosciuta al pubblico per aver preso parte ad importanti pellicole nostrane, come Roma, di Federico Fellini, e Borotalco di Carlo Verdone. Lei è la madre di Paolo Ciavarro, con cui è molto legata e in passato ha avuto una forte dipendenza dall’eroina. Ecco chi è Eleonora Giorgi.

Chi è Eleonora Giorgi, biografia e carriera

Eleonora Giorni è nata il 21 ottobre 1953 (Bilancia) a Roma.

Ha debuttato nel mondo del cinema nel capolavoro di Federico Fellini, Roma, accanto ad un giovanissimo Renato Zero. Dopo alcune commedie piccanti e osé, la svolta nella carriera dell’attrice è arrivata nel 1976 con i film L’Agnese va a Morire e Cuore di cane, il film tratto dal romanzo di Michail Bulgakov.

Successivamente ha lavorato con alcuni dei grandi maestri della cinematografia italiana. Da Fellini, Verdone, e Adriano Celentano. Eleonora Giorgi ha però lavorato anche in radio e come cantante.

Nel 1980 ha inciso il pezzo Magic, inserito nella colonna sonora del film Mia moglie è una strega. L’anno seguente ha registrato un 45 giri al cui interno è contenuto anche un brano scritto da Cristiano Malgioglio. Sul finire degli anni ’80, poi, ha deciso di allontanarsi un po’ dalle scene. Fino al 2018, quando è tornata in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip.

La vita privata dell’attrice

Eleonora Giorgi ha sposato nel 1979 Angelo Rizzoli, da cui a avuto un figlio nel 1980, Andrea Rizzoli.

La coppia si è separata nel 1984 a seguito dello scandalo P2, per cui l’editore venne arrestato. Negli anni successivi alla vicenda, l’attrice ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Ha intrattenuto poi una relazione amorosa di due anni con Massimo Ciavarro, tenuta nascosta al pubblico, da cui è nato il secondo figlio Paolo Ciavarro.

Sembra però che l’attrice in passato, durante gli anni del divorzio, abbia avuto una liaison con l’attore Warren Beatty, come dichiarato da lei stessa durante un’intervista a Domenica In. È stata legata anche ad Andrea De Carlo, un romanziere italiano.

Oggi, però, Eleonora Giorgi è single. Nel 2018 lo confermò a Chi: “Diciamo che vivo orgogliosamente autonoma i miei 65 anni. A me non piacciono per niente i signori di una certa età. […] Sarebbe tenero stare con un ragazzo ma io non ce la faccio, non posso avere una relazione con una persona non ancora matura“.