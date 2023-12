Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi: vita privata, carriera, ex moglie

Chi è Andrea Rizzoli, primo figlio di Eleonora Giorgi. Scopriamo qualche informazione in più sul figlio più grande della nota attrice, dalla carriera alla vita privata. Cosa sappiamo esattamente di lui?

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi: vita privata e carriera

Nato a Roma il 12 marzo 1980, Andrea Rizzoli ha 43 anni ed è il figlio più grande dell’attrice anni Settanta Eleonora Giorgi, nato dal suo primo matrimonio con l’imprenditore ed editore Angelo Rizzoli. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e professionale, ha in parte seguito le orme di sua madre ritagliandosi il suo spazio nel mondo del cinema. A differenza di Eleonora Giorgi, tuttavia, Andrea non ha trovato il successo sul set, ma dietro le quinte come produttore cinematografico. Non è solito fare troppe apparizioni pubbliche, sebbene occasionalmente sia apparso in qualche salotto televisivo in compagnia della madre.

Vita privata: ex moglie e attuale compagna

In passato Andrea Rizzoli ha fatto parlare di se per la sua relazione con Alice Bellagamba, attrice e ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi. Il produttore era molto innamorato di lei: “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”. I due si sposano nel 2014 e trascorrono insieme una luna di miele nello Sri Lanka, ma si lasciano poco dopo, nel 2016. “Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto.” -ha spiegato Alice in un’intervista a Vanity Fair- “Per questo, l’idea di dargli un duro colpo era ancora più dolorosa”. Ad oggi non si sa molto dell’attuale situazione sentimentale di Andrea Rizzoli. Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, sua madre ha spesso accennato ad una nuova compagna, dalla quale aspetterebbe persino un figlio.