Lorenza Foschini, chi è: vita privata, marito, figli, carriera e libri della giornalista

Lorenza Foschini è una giornalista di origini napoletane che per anni ha seguito come vaticanista Giovanni Paolo II.

Lorenza Foschini è una giornalista di origini napoletane che ha iniziato dalla carta per poi passa alla televisione. Nel suo curriculum ci sono le pubblicazioni di alcune opere. dedicandosi nell’ultimo periodo a saggi.

Lorenza Foschini, chi è: vita privata

Lorenza Foschini è nata a Napoli nel 1949 ed è una scrittrice e una giornalista. Per diversi anni è stata vaticanista al seguito di Papa Giovanni Paolo II e autrice e conduttrice di vari programmi. Oggi, ha lasciato messo più da parte il giornalismo televisivo per dedicarsi di più ai saggi di misteri o di divulgazione (come quello scritto con Giovanni Sartori sulla democrazia).

Lorenza Foschini: marito e figli

La Foschini è sposata con Marco Molendini e dal loro matrimonio matrimonio sono nati due figli: Camilla e Manfred.

La carriera e libri della giornalista

Foschini ha iniziato la sua carriera da giornalista a Napoli nel 1977 con il Mattino. Nel 1986 diventa conduttrice del TG2 e vaticanista per la stessa testata. Per cinque stagioni televisive è alla guida di Misteri, prima su RaiTre e poi su RaiDue. Trasmissione di successo della quale è anche autrice. Nella stagione televisiva 1999-2000 è alla conduzione della trasmissione di RaiDue, Il filo di Arianna. Continuazione ideale di Misteri, il programma affronta i grandi enigmi insoluti dell’umanità, avvalendosi della collaborazione di esperti, scienziati, uomini di fede. Lorenza Foschini è anche scrittrice. Nel 1997 pubblica per Rizzoli il libro Misteri. Nell’autunno 2000 conduce la seconda edizione di Il Filo di Arianna e il programma La tomba di Pietro. A dicembre dello stesso anno conduce Tutti dicono poesia, speciale Sanremo poesia. Nel 2001 conduce Rimini di notte – Il meeting, un evento trasmesso da RaiUno.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tra i libri che hanno avuto più successi c’è nel 2008 Il cappotto di Proust poi riedito nel 2010 da Mondadori. Il libro è stato tradotto e distribuito in molti paesi, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, alla Francia, al Brasile, alla Germania, all’Argentina, alla Turchia, alla Svezia ed è in vendita in tutti paesi di lingua inglese.

LEGGI ANCHE: Michelle Maria Caruso, chi era la 16enne uccisa a Roma: fermato un coetaneo dopo il ritrovamento del corpo