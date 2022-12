Zlatan Ibrahimovic diventa “l’antivirus” e si fa attore in un film

Zlatan Ibrahimovic diventa l’antivirus in “Asterix e Obelix: il Regno di Mezzo” e si fa attore. Ecco il nuovo progetto dell’attaccante svedese del Milan.

Ibrahimovic diventa l’antivirus e diventa attore

Zlatan Ibrahimovic diventa l’antivirus in “Asterix e Obelix: il Regno di Mezzo” e si diventa attore. L’attaccante svedese ha svelato la locandina del film in uscita a febbraio 2023 che lo vede protagonista proprio nelle vesti di attore per la prima volta.

Dopo aver fatto uscire un’autobiografia su se stesso ed essere stato testimonial della Regione Lombardia in periodo di Covid, il bomber del Milan interpreterà Caius Antivirus. Guillaume Canet, infatti, gli ha affidato il ruolo di antieroe, il legionario romano al servizio dell’Imperatore Giulio Cesare.

Quando esce il film dell’attaccante del Milan

Il film dove si potrà vedere Zlatan nelle vesti di attore uscirà, con alta probabilità, a febbraio del 2023.

Chi è Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic nasce a Malmö, in Svezia, il 3 ottobre 1981. I suoi genitori sono jugoslavi immigrati in Svezia e il papà Sefik Ibrahimovic, invece, è originario Bijeljina (Bosnia Erzegovina), mentre la mamma Jurka Gravic è Croata. Con la moglie Helena Seger ha avuto due figli, Maximilian nato nel 2006 e Vincent nato nel 2008.