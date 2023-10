Giambruno, la tempesta perfetta: arriva anche l’esposto per stalking

“A seguito dei fuori onda trasmessi da ‘Striscia la notizia’ che mostrano il giornalista Mediaset abbandonarsi a frasi e battute moleste nei confronti di una collega, l’associazione ha deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Milano affinche’ accerti se la vicenda possa configurare fattispecie previste dal nostro codice penale”. Così Codacons annuncia l’esposto nei confronti di Andrea Giambruno per possibile stalking ai danni della collega Mediaset.

Giambruno, la nota di Codacons: “Reiterate frasi a sfondo sessuale”

La nota prosegue: “Il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking in base al quale ‘e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita’ (art. 612 bis c.p.). Secondo la Cassazione il reato di stalking si configura quando gli atti ‘abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenita’ e dell’equilibrio psicologico della vittima’”. “Per tale motivo con un esposto che sara’ presentato domani chiediamo alla Procura di Milano di accertare se il comportamento di Giambruno, e le reiterate frasi a sfondo sessuale, possano eventualmente integrare la fattispecie di stalking cosi’ come prevista dal nostro ordinamento”.

Insomma, su Giambruno si è davvero scatenata oggi la tempesta perfetta dopo la diffusione degli imbarazzanti fuorionda da parte di Striscia: scaricato dalla compagna Giorgia Meloni via Instagram al mattino, minacciato di denuncia per stalking la sera.