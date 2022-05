Eva Henger condizioni di salute, ultime notizie: “Ci vorranno molti mesi”

Eva Henger condizioni di salute: ecco come sta la showgirl dopo il terribile incidente insieme a suo marito. La modella e mamma della futura naufraga Mercedesz Henger si è raccontata a Pomeriggio Cinque.

Eva Henger condizioni di salute, ultime notizie

Ecco quali sono le condizioni di salute dopo l’incidente di Eva Henger. A Pomeriggio Cinque la showgirl ha raccontato cosa è successo e come sta. Dopo lo scontro tra le auto, Henger e Caroletti sono stati portati in due ospedali diversi: “Ci hanno diviso perché entrambi gli ospedali vicini al luogo dell’incidente avevano a disposizione una sola sala operatoria e avevano pochi medici – ha spiegato Eva – e siccome eravamo entrambi in gravi condizioni hanno pensato che così potessero darci tutte le cure di cui avevamo bisogno.

Adesso che siamo fuori pericolo di vita ci hanno riunito e abbiamo chiesto una stanza in condivisione perché siamo coniugi”.

La showgirl deve essere operata: “Dovrò sottopormi a diversi interventi – ha detto – sicuramente uno alla caviglia e uno al braccio – ha detto – ho molte fratture, alcune di queste non possono essere ingessate, bisogna solo stare immobili e aspettare di guarire”. Henger ha ammesso di aver temuto che il marito fosse morto: “Dopo l’impatto sentivo il dolore per i tagli, quando sono arrivati i soccorsi c’era un vigile del fuoco che gridava a Massimiliano: stai con me, stai con me.

Credevo che non ce l’avesse fatta”.

A Caroletti, infatti, è servito il massaggio cardiaco: “Per dodici minuti il mio cuore si è fermato, probabilmente per lo spavento – ha detto – non ho riportato nessun trauma, se non la rottura dello sterno che mi è stata provocata dal messaggio cardiaco”. il suo cuore si era fermato. L’impatto tra le due auto è stato molto forte: “Andavo a 52 chilometri orari, molto piano – ha aggiunto Eva -, ma anche se hanno accertato che la colpa non era nostra ho lo stesso i sensi di colpa per quello che è successo.

Per fortuna mia figlia non era con voi, se ci fosse stata lei oggi non sarebbe più con noi”.

La dinamica dell’incidente per la modella

L’incidente d’auto di Eva Henger è avvenuto il 28 aprile 2022 e ha scaturito una grande paura per la showgirl (che vedrà tra l’altro, a breve, la figlia fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022).

La 49 enne, nello specifico, avrebbe avuto un incidente automobilistico giovedì 28 aprile 2022 mentre era assieme al marito ed erano presso Kaposvar, in Ungheria, patria della modella.

La notizia è stata riportata da Alessandro Rosica, esperto di gossip, e sta girando su varie riviste di gossip. L’impatto tra le auto avrebbe causato anche la morte di una coppia di anziani, deceduti proprio sul colpo.