Alex Belli e Soleil Sorge, l’ex moglie rompe il silenzio

Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nella casa più spiata d’Italia sta intrattenendo una relazione con Soleil Sorge. Per l’ex dell’attore, Katarina Raniakova, non si tratterebbe però di una casualità.

In un’intervista rilasciata al magazine Chi, la donna che si è sposata con lui nel 2013 ha spiegato cosa spinge il modello a scegliere sempre donne straniere, e quale schema seguirebbe nelle relazioni: dalla frequentazione al tradimento. Ecco che cosa ha rivelato.

Alex Belli, l’ex rompe il silenzio

Katarina Raniakova non si sorprende che Alex Belli si sia invaghito di Soleil Sorge. Lei è l’ex moglie del concorrente del Grande Fratello Vip, con cui è convolata a nozze nel 2013. Per la modella slovacca quello messo in atto dall’attore sarebbe un modus operandi consolidato. Alex Belli infatti non solo si legherebbe sempre a donne straniere, ma prima o poi deciderebbe di tradirle.

Nondimento Katarina Raniakova considera sincero il legame con Soleil. “Lui nella Casa ama Soleil, quando uscirà amerà Delia, quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano“, ha dichiarato l’ex moglie dell’attore al magazine Chi.

L’amore dell’attore per le donne straniere

Poi sulla predilezione per le donne straniere ha aggiunto: “Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo””.

Alex Belli e il tradimento prima delle nozze

E sui tradimenti ha raccontato: “Con me lui ha potuto fare tutto quello che voleva. L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer.

E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano… alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione.

Faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, cosi ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa”.