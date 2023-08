Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, potrebbe creare un nuovo caso mediatico per la premier Meloni. Il motivo? Le sue parole dette su Rete 4 sui casi di cronaca di stupro.

Casi di stupro, Giambruno imbarazza Meloni: “Se eviti di ubriacarti….”

Le parole dette su Rete 4 da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, sono state riprese da gran parte della stampa e potrebbero mettere in imbarazzo la premier. Questo perchè il giornalista Andrea Giambruno, nel corso di una trasmissione su Rete 4, ha detto la sua anche sui casi di stupro di Palermo e Napoli usando parole che considerate molte discutibili. “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico – ha detto Giambruno -. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

Le altre polemiche che lo hanno coinvolto

Non è la prima volta che Andrea Giambruno, compagno di Meloni, incorre in polemiche che fanno discutere. Ad aver fatto notizia, infatti, erano state infatti anche le sue parole sul clima (“È luglio, Il caldo non è poi una grande notizia”) e le accuse al ministro della Sanità tedesco Lauterbach in vacanza in Italia (“Se fa troppo caldo stai a casa tua nella Foresta Nera”)