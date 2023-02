Città più trafficate del mondo, ecco la classifica delle prime 15: spunta Milano

Tra tutti i continenti di città frenetiche ce ne sono moltissime. Alcune più grandi di altre, quasi tutte però sono accomunate dal lavoro e dal traffico. Ecco allora che è stata stilata la classifica delle città più trafficate al mondo e, nelle prime 15 posizioni, ci sono anche le italiane.

Presenti all’appello Milano, Roma e Torino.

Classifica città più trafficate al mondo

Ogni anno è tempo di fare diversi bilanci. Dalle città in cui si guadagna di più a quelle in cui si vive meglio, tra qualità della vita e dell’ambiente. In questa occasione il TomTom Traffic Index ha posto l’accento sulle città più trafficate del mondo, analizzando l’impatto del traffico riferendosi ai tempi di percorrenza, i costi dei carburanti e le emissioni di Co2.

Sono stati presi in analisi i sei continenti e la lunga lista comprende ben 389 città. Tra le prime 15 ce ne sono addirittura tre italiane. Una è la capitale – ovvero Roma – mentre le altre due sono Milano e Torino, rispettivamente capoluoghi di due regioni molto ricche e popolate in ambito professionale, ovvero Lombardia e Piemonte.

Ecco, di seguito, la classifica delle prime 15 posizioni:

Londra Bengaluru Dublino Sapporo Milano Pune Bucarest Lima Manila Bogota Parigi Roma Città del Messico Bruxelles Torino

Comanda così Londra, a completare il podio una città indiana – Bengaluru – ed una irlandese, Dublino.

Le caratteristiche delle tre città italiane

Nella lista delle prime 15 città al mondo più trafficate non mancano le italiane, sebbene due di esse siano ben distanti dal podio. Vicina alla top 3 invece Milano, che occupa la quinta posizione.

Nel capoluogo lombardo si impiegano 27 minuti e 30 secondi per bruciare 10 Km, con un tempo di percorrenza di 18 Km/h. La capitale italiana risulta essere un po’ più celere: per fare 10 Km “bastano” 25 minuti e 40 secondi. Chiude Torino, “fanalino di coda” delle prime quindici grazie ad un tempo di percorrenza inferiore: 21 Km/ per percorrere 10 Km, con 25 minuti come media.

LEGGI ANCHE: Milano Fashion Week 2023: date, stilisti e come seguire l’evento esclusivo di moda.