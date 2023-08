Berardi lascia il Sassuolo? Le parole dell’attaccante: “Non so se resto qui”

Domenico Berardi lascia il Sassuolo? L’attaccante neroverde dubbioso sul suo futuro: “Sono qui da tanti anni, non so se resto”. L’allenatore Dionisi: “L’ambizione è normale ma spero siano solo parole”.

Domenico Berardi lascia il Sassuolo? Nubi sul futuro dell’attaccante

Si fa più nebuloso il futuro di Domenico Berardi. L’attaccante della Nazionale italiana, miglior marcatore in assoluto della storia del Sassuolo con 133 reti in 351 presenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui lascia presagire un suo possibile addio dopo undici stagioni in Emilia. In occasione del suo 29esimo compleanno e della presentazione della nuova maglia, Berardi ha parlato del suo futuro in neroverde: “Sono tanti anni che sono qui. Sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di far meglio rispetto a un anno fa, quando partimmo non bene. Ripartiamo dal girone di ritorno. Ci sono tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene se sarò qui, perché non lo so“.

I dubbi di Dionisi: “L’ambizione è normale, spero siano solo parole”

Non si è fatto attendere il commento dell’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi che, proprio durante la presentazione ha deciso di dire la sua. Il CT ha espresso la sua preoccupazione per le parole di Berardi, ma ha anche rassicurato il pubblico dicendosi sicuro della sua permanenza: “Il mercato aperto così tanto non aiuta realtà come la nostra, tanti giocatori si sentono di passaggio in attesa del trampolino giusto. Domenico ha grande senso del dovere per questa piazza e questi colori, la sua ambizione c’è sempre ed è normale. Io spero che siano solo parole. Ha deciso di rimanere con proposte anche allettanti, non è detto che ciò che ha detto si avvererà. Per me è dentro al 100 % ma non compro e vendo i giocatori, tanto meno vorrei vendere uno come Domenico. Le sue parole sembrano quasi una scivolata. Non è importante cosa dice ma ciò che fa sul campo. Ci sono state parole sbagliate di suoi compagni e ci siamo passati sopra. Domenico vorrebbe giocare con giocatori forti come lui ma se ha questi numeri lo deve anche al Sassuolo”.