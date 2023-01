Niccolò, Alessandro, Rubina, chi sono i figli di Adriano Panatta

Chi sono i figli di Adriano Panatta, tutto su Niccolò, Alessandro e Rubina. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’ex campione di tennis italiano. Cosa sappiamo di loro? Cosa fanno oggi? Sono sposati o hanno figli?

Chi sono i figli di Adriano Panatta, cosa fanno oggi?

Il campione di tennis Adriano Panatta è stato sposato per due volte nel corso della sua vita, ma ha avuto anche molti flirt e storie segrete con famosissime vip italiane, come Loredana Bertè, Serena Grandi e Clarissa Burt. L’atleta ha avuto tre figli con Rosaria Luconi, sua prima moglie: Niccolò, nato nel 1975, Alessandro, nato nel 1979, e Rubina, nata nel 1980. Intervistato a Verissimo, Panatta ha parlato del suo rapporto con loro: “I rapporti con i figli sono sempre di alti e bassi, poi diventano adulti è difficile che sia tutto quanto rose e fiori. C’è un grande amore, anche se ci sono a volte incomprensioni che vengono da lontano. Perché quando erano piccoli giocavo e poi ho lavorato a Roma, loro stavano in Toscana. Ho un po’ di rimpianto per questo”. Cosa sappiamo esattamente di loro?

Niccolò, Alessandro e Rubina Panatta, cosa sappiamo di loro

Niccolò Panatta ha provato a seguire le orme del padre nel mondo del tennis. Pur non raggiungendo il successo agonistico di Adriano da giocatore, Niccolò vive ancora di sport nel ruolo di insegnante. Si sa molto poco per quanto riguarda le scelte professionali di Alessandro e Rubina, dei quali però sono disponibili alcuni dettagli della loro vita privata. Alessandro ha un figlio, Leonardo, mentre Rubina, secondo un articolo de Il Tirreno, ha sposato il lucchese Maurizio Madrigali nel 2017 dopo un fidanzamento durato ben dieci anni. I due si sposano nel Municipio di Pietrasanta, presso Lucca. Nello stesso anno anche lei ha avuto un figlio, chiamato Adriano in onore di suo nonno.