“Una nuova stagione”: Italia Direzione Nord torna il 21 novembre alle Stelline

È stata definita la “tempesta perfetta”. Prima la crisi pandemica, poi quella geopolitica con il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina; ora quella energetica. A cui va aggiunta la catena inflazionistica con i rincari che viaggiano ormai verso la doppia cifra. In questo contesto la creazione di un nuovo governo con le scadenze del PNRR che non possono essere mancate. La 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione” si terrà lunedì 21 novembre presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

La “nuova stagione” di Italia Direzione Nord

La kermesse è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Energia, trasporti, lavoro, istruzione, globalizzazione, giustizia, sono solo alcuni degli ambiti che il nuovo esecutivo deve affrontare e che troveranno voce all’interno delle diverse tavole rotonde della 17° edizione di Direzione Nord. La rassegna DN – A True Event, nata proprio per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese, propone uno spazio di dibattito che, come al solito, è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire“.

Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Il programma di Italia Direzione Nord

La formula è quella ormai tradizionale di DN: panel di approfondimento con istituzioni, mondo delle imprese e delle professioni, cittadini. Il Covid ha reso indispensabile – e forse è stata una rivoluzione necessaria – la presenza di una diretta streaming che molto spesso costituisce l’asset comunicativo primario per numeriche a livello comunicativo. A questa nuova dimensione virtuale si uniscono l’attenzione per l’approfondimento ma anche la possibilità di veicolare messaggi tramite la stampa, che partecipa sempre numerosa agli eventi della rassegna Direzione Nord.

09:45 – SALUTI ISTITUZIONALI con Fabio Massa, Presidente Amici delle Stelline

10:00 – VERSO LE REGIONALI – A TU PER TU CON: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia.

11:00 UNA NUOVA STAGIONE PER L’ISTRUZIONE. Con Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

11:00 GLI STATI GENERALI DELLA CASA

Intervengono: Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati; Alan Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Raffaella Saporito, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit SDA Bocconi School of Management; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Simone Dragone, Presidente MM; Fabio Carlozzo, Amministratore Delegato Redo Sgr; Fabio Cambiaghi, Direttore Sviluppo Immobiliare CMB Casa.

11:30 UNA NUOVA STAGIONE PER L’AMBIENTE. Con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

12:00 ENERGIA TRA RINNOVABILI, ATOMO E ALTRI FUTURI

Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe; Stefano Besseghini, Presidente ARERA; Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente Regione Lombardia; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde Comune di Milano; Umberto Minopoli, Presidente Associazione Italiana Nucleare; Alessio Torelli, Managing Director Snam4Mobility; Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.

14:00 LA MOBILITÀ FUORI DALLA RETORICA. Integrata, multimodale e sicura. Sostenibile?

Partecipano al panel: Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Michela Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana Milano; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle; Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM; Silvia Grandi, Presidente Copma.

14:30 A TU PER TU CON: Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità

15:00 LA CITTÀ CHE CRESCE

Intervengono: Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia; Gaia Romani, Assessora ai Servizi Civici e Generali Comune di Milano; Sergio Urbani, Direttore Generale Fondazione Cariplo; Igor De Biasio, CEO AREXPO; Alessandro Russo, Presidente CAP Holding.

16:00 DIRITTI E FORMAZIONE PER UN LAVORO OLTRE LE CRISI

Intervengono: Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali; Cristina Tajani, Presidente ANPAL Servizi; Fabrizio Sala, Vicepresidente Regione Lombardia; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Monica Poggio, Vice President for University, Innovation and Human Capital Assolombarda; Gianantonio Bison, Direttore Relazioni Istituzionali ManpowerGroup; Vito Rotondi, Economist Advisor.

17:00 MILANO, CITTÀ DEL FUTURO

Con: Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Presidente Triennale Milano; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera.

18:00 GLOBALIZZAZIONE, LE PIAGHE E LA CURA POSSIBILE

Presentazione del libro di: Giulio Tremonti, Presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; e Francesco Buzzella, Presidente Confindustria Lombardia.

19:00 QUALI PRIORITÀ PER LA GIUSTIZIA

Francesco Paolo Sisto, Viceministro alla Giustizia; Edmondo Bruti Liberati, Magistrato; Vinicio Nardo, Presidente Ordine degli Avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente Associazione Italiastatodidiritto; Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Avvocati Penalisti d’Impresa.

20:30 HEROICI FURORI

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Morgan, Musicista e Autore.