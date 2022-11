Sgarbi e Morgan chiudono la diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori, 3 ministri, 2 viceministri e 3 sottosegretari: sono alcuni dei numeri della diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano, dal titolo “Una nuova stagione”. Arte e impresa hanno chiuso la giornata di lavori con Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Morgan, Musicista e Autore; Arturo Artom, Cenacolo Artom; Claudio Cecchetto, Produttore e discografico.

Sgarbi: “L’informazione può essere libera, ma la formazione deve essere controllata”

A meno di un mese dall’incarico Sgarbi ha parlato dei progetti su si concentrerà il suo lavoro, tra i quali trova spazio un albo nazionale dei tesori viventi, un controllo sui contenuti televisivi perché “L’informazione può essere libera, ma la formazione deve essere controllata. Dobbiamo censurare il brutto che si vede in Rai”, ma “ho anche intenzione di difendere Milano e il suo stadio dalla volontà del sindaco di abbatterlo per costruirne un altro”, ha detto. E sul possibile incarico a Morgan: “Una persona capace di fare musica, di mantenere il collegamento tra la musica italiana e i giovani come Morgan, merita un incarico per la diffusione di queste grandi doti”.

“La cultura è l’unica certezza per i giovani, un elemento imprescindibile su cui puntare perché hanno voglia di imparare”, ha risposto Morgan.

Italia Direzione Nord – A True Event è un evento promosso dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.