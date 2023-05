“La grande promessa”: Salute Direzione Nord alle Stelline di Milano

Il 19 maggio i ministri Schillaci, Abodi, Locatelli e numerosi altri esponenti delle istituzioni, giuristi, clinici, esperti e membri della società civile per discutere del futuro della salute

Il Palazzo delle Stelline di Milano ospita venerdì 19 maggio “La grande promessa: fare per attuare i programmi”, la nuova edizione di Salute Direzione Nord. Una giornata fitta di incontri, panel, convegni con esponenti delle istituzioni, giuristi, clinici, esperti e membri della società civile. Il palcoscenico privilegiato sul quale approfondire un cambio di paradigma e creare un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Giunto alla sua 19esima edizione. Direzione Nord è promosso da Fondazione Stelline, da Inrete e dalla Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia. L’evento sarà trasmesso integralmente in live streaming sul nostro sito www.true-news.it.

Salute Direzione Nord: il programma della mattina

La giornata parte alle 9.45 in Sala Manzoni con i saluti di apertura da parte di Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline. Alle 10 “Fare per attuare i programmi”, con la presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, del governatore lombardo Attilio Fontana e del presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio. Introduce Fabio Massa, moderazione a cura di Giancarla Rondinelli.

DIRETTA SALA MANZONI ORE 9:30-14

Alle 10.15 in Sala Porta “Salute in movimento. Ipotesi di lavoro. Trasporti, ambiente e l’approccio One Health”. Partecipano Galeazzo Bignami, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Lombardia, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano, Andrea Gibelli, Presidente FNM, Marco Giachetti, Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli-Sacco, Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco. Moderazione a cura di Giannino della Frattina.

DIRETTA SALA PORTA ORE 9:30-14

Alle 11 in Sala Manzoni “Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute”, con Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Lara Magoni, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Regione Lombardia, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Comune di Milano, Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, Daniel Di Mattia, Presidente AMS Milano FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana, Fabio Bergamini, Regional Public Affairs Head, Sanofi Italia. Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli.

Alle 12, ancora in Sala Manzoni, “La sfida di mettersi al servizio”. Fabio Massa a tu per tu con Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia, e, alle 12.30, a tu per tu con Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano.

I panel pomeridiani di Salute Direzione Nord

Il programma del pomeriggio inizia alle 14 in Sala Manzoni con “Investire nel futuro della Salute. Partnership pubblico-private: un’arma vincente”. Partecipano Andrea Costa, Esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute, Ministero della Salute, Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore a Bilancio e Finanze, Regione Lombardia, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Jacopo Murzi, General Manager Moderna Italia, Antonio Spera, Presidente e AD GE HealthCare, Luigi Mazzei, General Manager, Edwards Lifesciences, Paola Coco, CSO & Medical Affairs Head, Novartis Italia. Modera Fabio Massa.

DIRETTA SALA MANZONI ORE 14-19:30

Alle 14 in Sala Porta “La digitalizzazione delle nostre cure. Telemedicina e applicazioni dell’e-health”. Partecipano Alessandro Stecco, Presidente Commissione IV Sanità, Regione Piemonte, Giulio Gallera, Presidente della Comm. Speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia, Giuseppe Musumeci, Direttore SC Cardiologia, A.O. Ordine Mauriziano, Torino, Battistina Castiglioni, Direttore Sc Cardiologia, Ospedale di Circolo Varese, Roberto Bergamaschi, Responsabile Centro Sclerosi Multipla e Direttore scientifico, Fondazione Mondino, Sara Rizzato, BU Director Chronic Disease, Amgen Italia, Chiara Crepaldi, Ricercatrice Fondazione The Bridge. Modera Sergio Milano.

DIRETTA SALA PORTA ORE 14-19:30

Alle 15 in Sala Manzoni “Il grande male che si (com)batte sul tempo. Il futuro dell’oncologia, dalla diagnosi al follow up”. Intervengono Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia, Daniele Generali, Direttore SC Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona, Anna Rita Gambaro, Dirigente Struttura Complessa Oncologia presso la ASST FBF-Sacco, Milano, Alberto Zambelli, Oncologia Medica, Humanitas, Vito Ladisa, Direttore Farmacia Ospedaliera, IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano, Alessandra Mammano, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Raccordo Progetti di Promozione della Salute One Health, ATS Insubria, Adele Patrini, Presidente Associazione C.A.O.S. e Referente FAVO Lombardia. Modera Alessia Liparoti.

Ancora in Sala Manzoni alle 16 “Malattie rare: non lasciare indietro nessuno”. Partecipano Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Carlo Borghetti, Componente Commissione III Sanità, Regione Lombardia, Annalisa Scopinaro, Presidente Associazione UNIAMO, Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare Regione Veneto, Barbara Marini, Amministratrice Delegata Advanz Pharma, Annalisa Adani, General Manager, Sobi Italia. Modera Eva Massari.

Alle 17 in Sala Manzoni “I giovani e il futuro della Salute”. Intervengono Emanuele Monti, Presidente Commissione IX, Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia, Paola Bocci, Componente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia, Andrea Gori, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco, Cristina Le Grazie, Executive Director Medical Affairs, Gilead Spa, Bernardo Dell’Osso, Direttore DSM ASST Sacco, Ughetta Radice Fossati, Segretario Nazionale Associazione Itaca, Luisa Brogonzoli, Centro Studi Fondazione The Bridge, Eleonora Mazzoni, Direttore Generale Health City Institute. Modera Manuela Donghi.

In Sala Porta alle 17 “Salute, Lavoro, Diritto e IA: verso un nuovo paradigma”. Partecipano Tiziana Nisini, Vicepresidente XI Commissione Lavoro, Camera dei Deputati, Alessandro Fermi, Assessore all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione, Regione Lombardia, Pietro Bussolati, Consigliere Regione Lombardia, Andrea Del Chicca, Vice Presidente Nazionale AIDP, Nello Cristianini, Professore di AI all’Università di Bath e autore di “La scorciatoia – Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano”, Francesco Rotondi, Name Partner LABLAW Studio Legale Rotondi & Partners e Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC Castellanza. Modera Alessia Liparoti.

Conclusione alle 18 in Sala Manzoni con “Di quali professionisti avrà bisogno la Sanità del 2033?”. Introduzione a cura di Fondazione The Bridge, intervengono Marco Osnato, Presidente Commissione VI, Camera dei Deputati, Pierfrancesco Majorino, Componente Commissione VII, Regione Lombardia, Carlo Nicora, Vice Presidente FIASO, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Andrea Mandelli, Presidente FOFI / Referente FOFI Lombardia, Aurelio Filippini, Presidente OPI Varese / Referente FNOPI Milano, Davide Baventore, Vice Presidente Ordine degli psicologi della Lombardia, Rudy Rossetto, Presidente Ordine dei Biologi Lombardia, Diego Catania, Vice Presidente FNO TSRM PSTRP Lombardia. Modera Rosaria Iardino.