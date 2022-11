Attilio Fontana a Italia Direzione Nord

Si avvicinano le Regionali lombarde, in programma il prossimo anno e il governatore attuale, Attilio Fontana, si prepara a una ricandidatura. Ma non si parlerà solo di questo durante il panel Verso le regionali, in programma dalle 9.30 alla Fondazione Stelline in occasione della diciassettesima edizione della kermesse Italia Direzione Nord, dal titolo “Una nuova stagione”.

Fontana in dialogo su politica, attualità e autonomia

Fontana dialogherà con il giornalista Fabio Massa di vari temi spaziando dall’attualità alla politica senza tralasciare il percorso per l’autonomia.

“Sono convinto – ha dichiarato nelle scorse settimane il governatore della Lombardia – sia necessaria al Paese da sempre e ora più che mai” ha aggiunto sottolineando che “il centralismo non funziona da nessuna parte“. E ancora: “Nella mia Regione – ha aggiunto – stiamo già facendo non politiche centralistiche ma a favore dei territori collaborando con gli enti locali, e le cose funzionano”.