Franco a Futuro Direzione Nord: “Da Regione Lombardia sostegno per alloggi”

Sul tema del caro affitti per gli studenti “Regione Lombardia in questi ultimi anni con il sostegno dei bandi Miur è arrivata a implementare mille alloggi e attraverso Aler altri mille, inoltre con un fondo dedicato è riuscita a dare un valore aggiunto ad oltre 5mila alloggi”. Lo spiega l’assessore alla Casa di Regione Lombardia Paolo Franco, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano dove ha parlato del tema degli affitti brevi che sta creando disagi in città.

L’intervento di Paolo Franco di Regione Lombardia

“Non bastano, ne abbiamo in previsione altri 17mila però stiamo parlando di cose già realizzate. Per quella fascia Aler Milano ha sempre offerto la disponibilità non ubicati tutti attorno alle stesse università anche per creare un mix abitativo e fare care giver per le diverse realtà sociali e andare in quella direzione – prosegue -. Vanno analizzate le necessità di chi vive quella dell’alloggio come necessità perchè viene da zone lontane e chi è legato al fattore, ‘che bello vivere a Milano mentre faccio lo studente’. Dobbiamo interrogarci su questo”.

Occorre però partire da un’analisi delle cause, come sottolinea Paolo Franco: “L’edilizia popolare nasce per dare l’opportunità a chi ha bisogno di una casa, e si trova dopo 50 anni ad avere indici di numerosità del +50% con oltre 70 mila alloggi. Non possiamo pensare di poter continuare così. Oggi il mix abitativo è il vero tema, oltre a dare l’opportunità a chi eroga servizi di farlo”.

“Milano the place to be”, il panel di Futuro Direzione Nord

