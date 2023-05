“Il grande male che si (com)batte sul tempo”. Il futuro dell’oncologia a SDN

Il futuro dell’oncologia, dalla diagnosi al follow up è il tema del panel “Il grande male che si (com)batte sul tempo” di Salute Direzione Nord. L’evento verticale sulla salute di Direzione Nord, giunta alla 19esima edizione, è in programma per le 15:00 di venerdì 19 maggio, presso la Fondazione Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano.

Il futuro dell’oncologia, dalla diagnosi al follow up

La giornata di incontri, panel, convegni è promossa dalla Fondazione Stelline, da Inrete e dalla Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia. La manifestazione vedrà anche quest’anno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, della sanità, dell’impresa, delle università e dell’associazionismo italiano.

Al panel “Il grande male che si (com)batte sul tempo” sul futuro dell’oncologia, dalla diagnosi al follow up parteciperanno ospiti importanti del mondo della Salute e della Ricerca. Sul palco della Fondazione Stelline ci saranno: Giovanni Pavesi*, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia; Daniele Generali, Direttore SC Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona; Anna Rita Gambaro, Dirigente Struttura Complessa Oncologia presso la ASST FBF-Sacco, Milano; Alberto Zambelli, Oncologia Medica, Humanitas; Vito Ladisa, Direttore Farmacia Ospedaliera, IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano; Alessandra Vicentini, Preside Corso di LM in Scienze e Tecniche della Comunicazione, Università degli Studi dell’Insubria; e Adele Patrini, Presidente Associazione C.A.O.S. e Referente FAVO Lombardia.

I temi del panel

Secondo i dati contenuti nel report I numeri del cancro in Italia 2020 a cura, tra gli altri, dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi ogni anno, questo tumore rappresenta infatti il 30,3 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati in Italia.Tuttavia, se l’incidenza (numero di nuovi casi) è in leggera crescita soprattutto nelle donne più giovani, la mortalità è in diminuzione (una riduzione del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015), pur rimanendo questa malattia la prima causa di morte per tumore nelle donne. Grazie agli importanti avanzamenti diagnostici e terapeutici, i numeri in progressione temporale mostrano un costante miglioramento nello scenario italiano, con tassi di incidenza sempre inferiori e sempre più soggetti che sopravvivono alla diagnosi. Un segno tangibile dell’importanza delle nuove tecnologie e dei progressi scientifici nella tutela della salute e nella costruzione di una sanità pubblica sempre più efficiente e di prossimità.

È evidente l’importanza di fare corretta informazione sul tema, creare awareness e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in ambito oncologico e accompagnare il paziente in un percorso che inizia prima ancora della diagnosi. Senza contare che sotto il profilo economico, quanto di risparmio c’è per il SSR si può investire in informazione e in altre aree di cura. Investire su una corretta ed efficace comunicazione, che arrivi in modo diretto al target che deve ricevere quel messaggio, è la migliore delle strategie di prevenzione.

Salute Direzione Nord: True News main media partner

Questo dunque il contesto di Salute Direzione Nord, evento di cui True-News.it è main media partner. Sul nostro sito ci sarà la possibilità di seguire in streaming le dirette video di tutti convegni. Nei prossimi giorni di avvicinamento all’evento racconteremo più nel dettaglio i panel, presentando anche i nomi dei relatori partecipanti.

*Ospite da confermare