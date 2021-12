Chi è Emanuela Fanelli: carriera, vita privata, licenziata in diretta

Chi è Emanuela Fanelli? L'attrice originaria di Roma è nota per il suo ruolo in "Una pezza di Lundini": biografia, carriera e vita privata.

Emanuela Fanelli è un’ attrice romana di 35 anni. È diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a ‘Una pezza di Lundini’, di e con Valerio Lundini, diventando a tutti gli effetti la vice del comico capitolino. A sole due puntate dalla fine della stagione, però, Fanelli è stata “silurata”. Ecco chi è Emanuela Fanelli

Chi è Emanuela Fanelli: biografia e carriera

Emanuela Fanelli nasce a Roma il 6 luglio 1986 e cresce nella periferia romana di Morena. La mamma è sarta ed il papà è contabile. Fin da giovanissima è appassionata di teatro, che studia durante l’università iniziando anche a collaborare con differenti compagnie. Si esibisce inoltre nei centri sociali della capitale, portando in scena suoi monologhi originali. Uno dei testi teatrali più famosi ed apprezzati scritti dall’attrice è “Le donne lo fanno”.

Nel mondo del cinema l’attrice esordisce nel 2015 nel film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari. Seguono ruoli in altri lungometraggi destinati al grande schermo che le valgono la Menzione Speciale come migliore attrice e miglior monologo nel contest organizzato dal Festival del Cinema di Roma. Nel 2014, poi, vince il premio “48h Film Project Miglior Attrice” per il cortometraggio “Un film d’amore”.

Negli anni successivi approda nel mondo delle serie tv. Lavora nella fiction “Dov’è Mario?” affiancando Corrado Guzzanti, e sbarca in radio con Lillo & Greg nella trasmissione “610”. Sempre più forte della propria vena comica, l’attrice collabora nella trasmissione “Una pezza di Lundini” su Rai2, condotta appunto da Valerio Lundini. Durante il programma, che riscuote molto successo e seguito sui social, l’attrice recita ispirandosi al teatro greco e ai suoi personaggi femminili. A sole due puntate dalla fine della stagione, però, Emanuela Fanelli viene “silurata”.

La vita privata dell’attrice

Emanuela Fanelli tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Sembra però, dalle foto che pubblica sul suo account Instagram, che sia ancora single.