Saldi estivi 2023 nei negozi, quando partono e finiscono: calendario regione per regione

Saldi estivi 2023: tutto pronto per la partenza dei tanto sconti nelle regioni d’Italia. La data di partenza è uguale per tutti mentre la scadenza cambia ma più o meno rimarranno per circa sei settimane.

Saldi estivi 2023 nei negozi, quando partono e finiscono

Tutto è pronto per i saldi estivi che partiranno il 6 luglio 2023 e saranno attivi per circa due mesi. In alcune regioni la scadenza è fissata per il 30 o il 31 agosto, mentre in altre va avanti fino a settembre inoltrato.

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto; PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante; PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante; PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo; PREZZI – obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.

Calendario regione per regione

Ecco il calendario dei saldi estivi regione per regione con le relative scadenze:

Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto

Basilicata: 6 luglio – 2 settembre

Provincia di Bolzano: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

Calabria: 6 luglio – 30 agosto

Campania: 6 luglio – 30 agosto

Emilia Romagna: 6 luglio – 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 16 agosto

Liguria: 6 luglio – 16 agosto

Lombardia: 6 luglio – 30 agosto

Marche: 6 luglio – 31 agosto

Molise: 6 luglio – 31 agosto

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 31 agosto

Provincia di Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

Umbria: 6 luglio – 31 agosto

Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

Veneto: 6 luglio – 30 agosto

