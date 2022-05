Luna rossa 2022: dove vedere l’eclissi e quando

Luna rossa 2022, quando si potrà vedere l’eclissi totale? La luna si prepara a vestirsi di rosso e a dare un bellissimo spettacolo.

Luna rossa 2022: dove vederla e quando

Questa notte, tra il 15 e il 16 maggio, ci sarà una eclissi totale, il fenomeno astronomico che è conosciuto e chiamato anche quello della ‘Luna Rossa’. L’eclissi sarà visibile anche dall’Italia, ma solo per una prima parte: il culmine, infatti, sarà all’alba, quando la Luna tramonta, e non sarà quindi osservabile.

L’eclissi totale, per altri paesi in cui sarà maggiormente visibile, sarà visibile anche occhio nudo. Durante l’eclissi totale, ma anche in fase di eclissi parziale avanzata, la Luna acquista il caratteristico colore rosso. Questo perchè, in sintesi, la Luna, che si trova nel cono d’ombra della Terra, riceve comunque una piccola quantità di raggi solari deviati dalla rifrazione atmosferica terrestre.

Dove vederlo e quando

dell’eclissi totale sarà trasmesso in diretta dal Virtual Telescope Project a partire dalle 03:32 ora italiana. L’eventosarà trasmesso in diretta dal Virtual Telescope Projectitaliana. Questo sarà il momento in cui la Luna inizierà a entrare nel cono di penombra creato dalla Terra che transita davanti al Sole.