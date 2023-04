Mario Gregoraci, chi è il padre di Elisabetta Gregoraci: compagna, lavoro, quanti anni ha

Chi è il padre di Elisabetta Gregoraci, Mario Gregoraci. Scopriamo qualche informazione in più sul papà della nota conduttrice televisiva, ex di Flavio Briatore. Che lavoro fa? Ha una compagna? Quanti anni ha oggi?

Nato nel 1951, Mario Gregoraci ha 72 anni ed è il padre della celebre showgirl Elisabetta Gregoraci e di sua sorella, Marzia Gregoraci. Ha un rapporto bellissimo con le sue figlie, in particolare Elisabetta che lo ha descritto come “la persona migliore del mondo”. Apparso spesso con la figlia in alcuni salotti televisivi, non è però solito condividere troppi dettagli sulla sua vita privata e lavorativa. Non è noto che lavoro faccia, ma si è sempre sforzato di supportare al meglio la sua famiglia, per non far mancar nulla alle persone che ama.

Vita privata: compagna, il rapporto con le figlie

Mario Gregoraci è stato sposato per molti anni con la sua anima gemella, Melina Francavilla, mamma di Elisabetta e Marzia. Purtroppo una brutta malattia ha infranto la loro storia d’amore. Melina è morta il 29 giugno del 2011, stroncata da un grave male. Un lutto devastante sia per Mario che per le sue figlie, che si sono strette a lui negli anni successivi. Non è noto se, dopo questa grave perdita, Mario abbia ritrovato l’amore.

Il suo rapporto con Elisabetta e Marzia è più forte e solido che mai. Mario condivide con la showgirl la passione per il karate: i due sono spesso soliti passare insieme il tempo libero dedicandosi allo sport. Non mancano, inoltre, sue foto e video sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, soprattutto nelle occasioni più speciali. In occasione del suo compleanno, la showgirl gli ha dedicato un album sul suo account: “Auguri Papino buon compleanno. Ti amiamo tanto…Sei un padre e un nonno meraviglioso”.