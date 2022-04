Victor Osimhen al Manchester United? De Laurentis ascolta l’offerta da 100 milioni

Victor Osimhen al Manchester United? Per ora sono solo voci di calciomercato, chiacchierate ed idee. Tuttavia, se dovesse arrivare una buona offerta, magari a tre cifre, per il centravanti napoletano, De Laurentis non si opporrebbe.

Victor Osimhen potrebbe salutare Napoli. Sul centravanti si è fiondata una big inglese che rappresenta una delle forze economiche del calcio europeo: il Manchester United.

C’è da segnalare che nelle ultime ore nel centro sportivo del Napoli, a Castelvolturno, è arrivato l’agente del calciatore che prima si è intrattenuto con Giuntoli e poi ha avuto un colloquio con al tavolo anche De Laurentiis e lo stesso Osimhen.

Il giocatore non rifiuterebbe la nuova destinazione inglese, anche perché il Manchester ha da poco annunciato il muovo allenatore per prepararsi al meglio alla prossima stagione.

De Laurentis ascolta l’offerta da 100 milioni

Il presidente Aurelio De Laurentis nei giorni scorsi ha dichiarato che i conti del Napoli senza la Champions League sono stati messi a dura prova. C’è bisogno di abbassare il monte ingaggi e magari di fare una buona plusvalenza. “Alla conclusione del campionato mancano quattro giornate e alla squadra chiedo altri 4 punti, quanti ce ne occorrono per centrare il traguardo del ritorno in Champions: l’unico che ci eravamo prefissi all’inizio della stagione.

Poco importa se arriveremo terzi, quarti o magari secondi…”, sono state le parole De Laurentis consapevole dell’importanza dell’ingresso in Champions.

Il presidente del Napoli vuole e ascolta solo 100 milioni per il suo centravanti, una cifra che servirebbe per i conti ma anche per investire una parte sul mercato estivo. La base di partenza rimane quella, magari si scatena un’asta che farebbe davvero felice De Laurentis e le casse del club.

