Sorteggi Champions, Europa e Conference League: dove vederli, a che ora e le possibili avversarie delle italiane

Sorteggi Champions, Europa e Conference League nella giornata di lunedì 7 novembre. Le squadre italiane impegnate nelle diverse competizioni dell’Uefa scopriranno oggi la loro prossima avversaria.

Sorteggi Champions, Europa e Conference League: dove vederli e a che ora

Lunedì 7 novembre 2022 appuntamento per i sorteggi delle diverse competizione europee dell’Uefa. Il primo sorteggio è previsto alle ore 12.00 con la Champions League, che coinvolge le tre italiane Napoli, Inter e Milan, mentre alle 13.00 toccherà ad Europa League – Juventus e Roma interessate – e a Conference League, con Lazio e Fiorentina.

I sorteggi di Champions League saranno trasmessi in diretta in chiaro solo dal canale 20 di Mediaset, proprio a partire dalle ore 12.00 (anche in streaming su Mediaset Infinity). Tutti e tre i sorteggi saranno visibili in diretta anche su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

Le possibili avversarie delle italiane

Champions League: le possibili avversarie del Napoli sono Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Brugge, Psg, Lipsia.

Le possibili avversarie dell’Inter: Porto, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Benfica, Real Madrid

Le possibili avversarie del Milan: Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Manchester City, Benfica, Real Madrid.

Europa League: le possibili avversarie della Juventus sono Arsenal o Psv dal Girone A, Fenerbahce o Rennes dal Girone B, Union Berlino o Braga dal Girone D, Real Sociedad o Manchester United dal Girone E, Qarabag o Nantes dal Girone G, Monaco, Trabzonspor o Stella Rossa dal Girone H.

Mentre la Roma potrebbe pescare una delle seguenti squadre: Barcellona (Spagna), Siviglia (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Ajax (Olanda), Sporting CP (Portogallo), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Salisburgo (Austria).

Infine, per la Conference League le possibili avversarie delle Fiorentina: Bodo/Glimt (Norvegia), AEK Larnaca (Cipro), Ludogorets (Bulgaria), Braga (Portogallo), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Qarabag (Azerbaigian), Trabzonspor (Turchia).

Per la Lazio, invece, potrebbe essere tra le seguenti l’avversaria: Anderlecht (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Partizan Belgrado (Serbia), Dnipro-1 (Ucraina), Gent (Belgio), Cluj (Romania), Basilea (Svizzera).

