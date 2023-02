Antonio Conte si ferma per problemi di salute: l’allenatore si deve operare

Antonio Conte ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale. L’allenatore del Tottenham è stato costretto a fermarsi per approfondire le sue condizioni di salute. Conte dovrà stare lontano dalla panchina per un tempo non definito. Molto dipenderà dal periodo di guarigione del tecnico del club inglese. Conte era regolarmente in panchina sabato, nella sfida di FA Cup che il Tottenham ha vinto in casa del Preston North End, ma aveva lasciato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo la partita.

L’allenatore, a seguito dei problemi accusati, deve operarsi. L’annuncio è stato dato dal suo club inglese Tottenham. “A seguito di una diagnosi di colecistite – si legge – oggi Antonio Conte sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutto il club gli augura una pronta guarigione”.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

