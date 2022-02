Champions League, Villarreal-Juventus dove vederla in tv e in streaming

Champions League, Villarreal-Juventus dove vederla e come poter seguire l'importante sfida dei bianconeri in Europa.

Champions League, Villarreal-Juventus dove vederla in televisione ma anche in streaming. Un partita fondamentale per capire come potrà proseguire il cammino in Europa per i bianconeri.

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta e in chiaro sui canali Mediaset, che manderà in onda la gara live a partire dalle ore 21 su Canale 5. La partita sarà possibile seguirla anche su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.

Il match sarà visibile anche in streaming: su Mediaset Play – accedendo al sito tramite pc o scaricando l’app -. Il match andrà in onda anche in diretta streaming sull’app SkyGo, in esclusiva per gli abbonati a Sky, tramite pc, smartphone o tablet.

In diretta streaming anche su NOW, il servizio live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione. Ricordiamo, infine, che gli abbonati potranno vedere Villarreal-Juventus su Infinity+.

Villareal-Juventus: probabili formazioni

Emery dovrà fare a meno di qualche giocatore. Ci sarà Albiol, ex Napoli, al centro della difesa, ma non ci sarà Gerard Moreno, mentre in attacco tocca a Lo Celso affiancare Danjuma. Capoue e Parejo in mezzo al campo. Ecco la probabile formazione del sottomarino giallo:

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

Allegri anche deve rinunciare a una pedina importante come Dybala ma può contare su Vlahovic Probabilmente in attacco ai fianchi dell’ex attaccante della Fiorentina dovrebbero esserci Cuadrado e Morata. De Ligt guiderà la difesa che è anche in quasi emergenza.

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.