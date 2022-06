Torreira via dalla Fiorentina. Il calciatore accusa: “Qualcuno si è comportato male”

Torreira e Fiorentina si sono lasciati: il centrocampista ha detto addio a malincuore sottolineando che qualcuno della dirigenza si è comportato male nei suoi confronti.

Torreira via dalla Fiorentina

Lucas Torreira lascia a malincuore la Fiorentina. Il riscatto da parte del club viola non è arrivato. Il centrocampista dell’Uruguay era arrivato nell’estate del 2021 in prestito dall‘Arsenal con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. In poco tempo era diventato un punto fermo della squadra ed era molto amato dai tifosi.

Il dirigente del club viola, Barone aveva detto solo qualche giorno fa che l’intenzione era di migliorare la rosa ma con l’uscita di Torreira la Fiorentina perde tanto e non sarà facile trovare un sostituto con le sue qualità tecniche: grinta, tecnica e passione.

Il calciatore accusa: “Qualcuno si è comportato male”

Lo stesso centrocampista ha annunciato il suo addio alla maglia viola con un post sui social, mandando anche qualche frecciatina alla dirigenza della Fiorentina.

“Cari tifosi viola, purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina finisce. Questo è un club che mi ha dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi avete fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi avete sempre mostrato affetto, rispetto e per questo vi sarò sempre grato.

Grazie alla vostra fiducia ho potuto trovare la continuità e il livello che desideravo. Lo devo ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci hanno dato energia partita dopo partita. Ho sempre dato tutto sul campo per questi colori. Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male, secondo la mia opinione, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene.

Vi auguro il meglio per il futuro. Avrete un nuovo tifoso che tifa per voi dovunque sarò. Forza Viola”.

