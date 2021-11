Ronaldo e il Pallone d’oro mancato: duro attacco a France Football

Ronaldo e il Pallone d’oro mancato: duro sfogo subito dopo la cerimonia di gala e assegnazione dell’ambito premio per i calciatori. Il campione portoghese si scaglia contro la rivista France Football.

Ronaldo e il Pallone d’oro mancato

Polemiche per l’assegnazione del Pallone d’oro. Anche chi l’ha vinto, Messi, si è sorpreso per aver ricevuto il premio. Tra i favoriti al Pallone d’oro 2021 c’era anche lui ma anche Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, dopo la cerimonia, ha attaccato il caporedattore di France Football, Pascal Ferre, che aveva rivelato come l’obiettivo principale di CR7 fosse quello di vincere il prestigioso trofeo più volte di Lionel Messi.

L’attacco di Ronaldo sui social

Cristiano Ronaldo non ha digerito l’assegnazione del pallone d’oro a Messi ma soprattutto non ha accettato che il suo nome sia stato sminuito pubblicamente, lui che è da sempre un vincente. Si è sfogato in un lungo e duro post su Instagram contro il caporedattore di France Football e contro la stessa rivista francese. “Il risultato di oggi spiega le dichiarazioni di Pascal Ferré della scorsa settimana, quando ha detto che gli avevo confidato che la mia unica ambizione era finire la mia carriera con più Palloni d’Oro di Lionel Messi. Pascal Ferré ha mentito, ha usato il mio nome per promuovere se stesso e per promuovere la pubblicazione per cui lavora“.

Cristiano Ronaldo si scaglia chiaramente e pubblicamente contro chi ha usato impropriamente giudicare le sue scelte, le sue ambizioni e il suo potere calcistico: “È inaccettabile che il responsabile dell’assegnazione di un premio così prestigioso possa mentire in questo modo, in assoluta mancanza di rispetto per chi ha sempre rispettato France Football e il Pallone d’Oro. E ha mentito ancora oggi, giustificando la mia assenza dal Gala con una presunta quarantena che non ha ragione di esistere”, prosegue Ronaldo nel suo post su Instagram.