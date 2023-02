Chiamatelo agente Big Rom! Lukaku nei panni di procuratore

Chiamatelo agente Big Rom. Eh già perché se in campo finora praticamente non c’è stata traccia del numero 90 nerazzurro, fuori dal rettangolo verde il centravanti belga è attivissimo nei panni di… procuratore! Romelu Lukaku è infatti un gancio straordinario per i suoi agenti per accaparrarsi nuovi assistiti. Fu così qualche anno fa quando era nella scuderia di Federico Pastorello e indusse il giovane talento Sebastiano Esposito ad affidarsi all’agente veneto. Stessa cosa sta capitando nelle ultime settimane con altri giocatori dell’Inter.

Per la gioia dell'avvocato Sebastien Ledure che adesso segue il goleador classe 1993

Per la gioia dell’avvocato Sebastien Ledure che adesso segue il goleador classe 1993 e dell’agenzia RockNations che ne cura diritti di immagine e non solo. E allora occhio a due calciatori interisti finiti nell’orbita di Lukaku. Il primo è Federico Dimarco, per il quale il pressing iniziato a fine novembre ha già dato i primi frutti: il laterale mancino, infatti, è pronto a cambiare scuderia lasciando il suo storico manager Beppe Riso per seguire i consigli dell’amico Romelu. Un sodalizio storico quello tra la Gr Sports e il laterale sinistro della nazionale che durava da oltre 10 anni. Fu proprio Riso in passato a sfruttare rapporti e contatti per forzare la mano col Verona prima e l’Inter poi quando in Dimarco non credeva nessuno. Alla faccia della riconoscenza, direte voi.

Come è stato sedotto il numero 32 interista?

Come è stato sedotto il numero 32 interista? Si vocifera con progetti molto remunerativi legati a campagne di sponsorizzazione e diritti di immagine. Mercato in cui eccelle la società di Jay-Z. Sarà davvero così? Vedremo. Intanto la prima missione dell’agente Lukaku è andata a segno. Il prossimo obiettivo potrebbe essere il partner in crime Lautaro Martinez. Uno che ha già cambiato agente due anni fa e sul quale ci sarebbero parecchi margini per intavolare discorsi extra-campo. La coppia con Agustina Gandolfo spopola sui social e il brand del Diez nerazzurro è in ascesa dopo il Mondiale vinto e la fascia da capitano indossata nel derby con tanto di gol decisivo. Insomma, il prodotto ideale per investitori e sponsor. E allora occhio alle prossime mosse dell’agente Big Rom. Uno che fuori dal campo continua ad andare a segno e a fare centro. Marotta e Ausilio sperano ora che si risvegli pure sul rettangolo verde.

Altrimenti a fine stagione verrà rispedito al mittente

Altrimenti a fine stagione verrà rispedito al mittente, visto che l’operazione Lukaku 2.0 all’Inter è costata la bellezza di 20 milioni tondi tondi tra prestito oneroso (8 milioni) e ingaggio al lordo (12 milioni). Troppi per rifare la stessa cosa per un’altra stagione. A meno che Lukaku non inizi a segnare un gol a partita. Ecco perché la dirigenza interista ha già iniziando a guardarsi intorno, sondando il terreno per altri attaccanti. Dal parametro zero Marcus Thuram all’emergente Beto (Udinese). Il tempo stringe e per il belga le prossime saranno settimane davvero decisive. In campo ma non solo. Vietato sbagliare. In ballo c’è il suo futuro…