Djokovic senza vaccino giocherà gli Australian Open

Djokovic senza vaccino: il tennista ha avuto l’esenzione e parteciperà agli Australian Open. In realtà non si sa se il numero uno del tennis abbia ricevuto uno o due dosi.

Djokovic senza vaccino: il caso

“Ciao a tutti, vado in Australia: ho ottenuto un permesso di esenzione” : così Novak Djokovic dice nella foto che accompagna sui social la sua partenza. Questo significa che non dovrà mostrare il green pass per poter accedere al torneo di tennis degli Australian Open.

Si è parlato di brutta figura ma è qualcosa di più. Pubblicamente il tennista non ha specificato di non avere il vaccino ma soltanto di aver ricevuto l’esenzione.

La giustificazione degli organizzatori del torneo

“Spetta all’atleta decidere se voler condividere queste informazioni” anticipa a tutti Craig Tiley, ceo degli Australian Open che spiega le regole di ingresso al torneo: “Ogni atleta che arriva in Australia deve essere vaccinato e mostrarne la prova, o aver presentato domanda per esenzione medica”.

Essendo Djokovic un personaggio importante e pubblico forse andava condivisa anche la motivazione dell’esenzione medica e capire il reale motivo. In questo modo non si è fatto altro che alimentare polemiche. Tante accuse sono arrivate sui social ma anche da colleghi del numero uno del tennis mondiale.

