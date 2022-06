Tommasi, sindaco di Verona e gli altri ex calciatori passati dal calcio alla politica

Tommasi, sindaco di Verona: non solo l’ex calciatore della Roma ma altri hanno provato dopo l’attività agonistica, la carriera in politica. Non sempre ci sono stati buoni risultati. Ecco alcuni che ci sono riusciti in qualche modo.

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma negli anni Novanta, è il nuovo sindaco a Verona. Schierato con il centrosinistra, ha messo a segno un’importante vittoria in una città tradizionalmente di centodestra, battendo l’avversario Federico Sboarina. Tommasi ha conquistato Verona.

L’ex calciatore ha raccolto la maggioranza delle preferenze, con il 53,40% dei voti, ed è ora pronto ad insediarsi come il nuovo sindaco di Verona. L’avversario si ferma al 46,60%.

Ha 48 anni ed è noto ai più per la sua carriera di successo come calciatore negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila. Duttile centrocampista, fa la trafila delle giovanili e il suo esordio nel calcio professionistico proprio con il Verona, in serie B.

Nel 1996 viene acquistato dalla Roma, squadra dove si afferma ad alti livelli e dove milita per dieci stagioni, diventando un vero e proprio pilastro dei giallorossi. Nel 2001 fa parte della rosa vincitrice del terzo scudetto della Roma, e vince anche la Supercoppa Italiana l’anno successivo. Le sue prestazioni con i capitolini gli valgono 25 presenze e un goal con la Nazionale Italiana. Dopo aver lasciato i giallorossi nel 2006, Tommasi gioca nel Levante, nel QPR e nel Tianjin Teda prima di ritirarsi dal calcio professionistico.

Dal 2011 al 2020 continua a giocare a livello dilettantistico, ma ricopre soprattutto la posizione di presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. Nel 2022 si presenta alle elezioni amministrative, candidandosi come sindaco di Verona con il supporto del centrosinistra. Corre come primo cittadino con il sostegno del Partito Democratico, Azione, +Europa, Europa Verde, Articolo Uno, Volt, Demos e di due liste civiche.

Gli altri ex calciatori passati dal calcio alla politica