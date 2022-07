A Napoli potrebbe arrivare davvero Cristiano Ronaldo? L’ipotesi circola nel team napoletano e sta diventando per tifosi e squadra più di una suggestione.

Cristiano Ronaldo al Napoli se Osimhen se ne va?

La pazza idea Cristiano Ronaldo al Napoli è solo un’ipotesi, ma forse non così irrealizzabile. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per Cristiano Ronaldo in caso di cessione di Osimhen. In particolare in Germania si parla infatti di un’offerta del Bayern Monaco per il bomber nigeriano.

Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7.