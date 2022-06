Damiano Tommasi, chi è l’ex calciatore e candidato sindaco a Verona: carriera, laurea, vita privata

Chi è Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma negli anni Novanta, oggi candidato sindaco a Verona. Schierato con il centrosinistra, in base ai primi exit poll è in vantaggio sui suoi avversari, con una percentuale di voti compresa tra il 37% e il 41%.

Chi è Damiano Tommasi, carriera: da calciatore a candidato sindaco a Verona

Damiano Tommasi è nato il 17 maggio 1974 nel piccolo comune di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona.

Ha 48 anni ed è noto ai più per la sua carriera di successo come calciatore negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila. Duttile centrocampista, fa la trafila delle giovanili e il suo esordio nel calcio professionistico proprio con il Verona, in serie B. Nel 1996 viene acquistato dalla Roma, squadra dove si afferma ad alti livelli e dove milita per dieci stagioni, diventando un vero e proprio pilastro dei giallorossi. Nel 2001 fa parte della rosa vincitrice del terzo scudetto della Roma, e vince anche la Supercoppa Italiana l’anno successivo.

Le sue prestazioni con i capitolini gli valgono 25 presenze e un goal con la Nazionale Italiana. Dopo aver lasciato i giallorossi nel 2006, Tommasi gioca nel Levante, nel QPR e nel Tianjin Teda prima di ritirarsi dal calcio professionistico. Dal 2011 al 2020 continua a giocare a livello dilettantistico, ma ricopre soprattutto la posizione di presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori.

Dal calcio alla politica: Damiano Tommasi candidato sindaco a Verona

Damiano Tommasi aveva già valutato di entrare in politica nel 2017, rinunciandovi per impedire interferenze con il suo lavoro all’AIC.

Nel 2022 si presenta alle elezioni amministrative, candidandosi come sindaco di Verona con il supporto del centrosinistra. Corre come primo cittadino con il sostegno del Partito Democratico, Azione, +Europa, Europa Verde, Articolo Uno, Volt, Demos e di due liste civiche.

Titolo di studio: Damiano Tommasi è laureato?

Non è disponibile online un curriculum completo per l’ex calciatore Damiano Tommasi. Secondo le informazioni accessibili sul web, ha conseguito una laurea in Legge.

Vita privata: moglie, figli

Tommasi è sposato con Chiara Pigozzo dal 1996. Insieme hanno fondato la scuola paritaria bilingue dedicata a Don Lorenzo Milani. Si sa molto poco su di lei, ma ha sempre supportato dietro le quinte i progetti e le ambizioni del marito. La coppia ha avuto sei figli: Beatrice, Camilla, Susanna, Samuele, Emanuele e Aurora. I tanti impegni lavorativi di Damiano rendono difficile vedersi spesso, ma la famiglia Tommasi prova sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme.

“Riusciamo a cenare al completo solo un paio di volte a settimana” – spiega l’ex calciatore e politico al Corriere della Sera–“I tanti compleanni sono una buona occasione per stare insieme”.