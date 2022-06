Roma, chi sostituirà Mkhitaryan? Il nuovo nome è Gotze, le cifre dell’affare

Calciomercato Roma, chi sostituirà Henrix Mkhitaryan? Il trequartista armeno non rinnoverà il contratto con i giallorossi e con ogni probabilità si accaserà all’Inter, alla corte di Simone Inzaghi. La dirigenza capitolina pare aver già trovato il sostituto perfetto da regalare a José Mourinho: è Mario Gotze, al momento al PSV. Ecco i dettagli e le cifre del potenziale affare.

Roma sul mercato, chi sostituirà Henrix Mkhitaryan: si punta Gotze

Niente da fare per Henrix Mkhitaryan, finisce l’avventura alla Roma del trequartista armeno.

Dopo tre anni pieni di soddisfazioni, il centrocampista ha deciso di non rinnovare il contratto con i capitolini. Mkhitaryan sembra invece intenzionato ad accettare l’offerta dell’Inter, un biennale da 4.5 milioni a stagione, e pare ad un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Per questo motivo i dirigenti giallorossi sono già al lavoro per regalare un nuovo centrocampista offensivo a José Mourinho. L’obiettivo primario della lista pare essere Mario Gotze, nazionale tedesco classe 1992 in passato al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund.

Da due stagioni il trequartista tedesco milita nel PSV Eindhoven, dove ha collezionato 77 presenze e 20 goal in tutte le competizioni.

Gotze a Roma, cifre e dettagli dell’affare: chi sono le alternative?

Per portare Mario Gotze in giallorosso, il general manager Tiago Pinto potrà sfruttare la clausola rescissoria del giocatore, pari a 5 milioni di euro. Nel caso in cui l’affare andasse in porto, il trequartista prenderebbe uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione, ridotti ulteriormente dal Decreto Crescita.

Il tedesco, tuttavia, non è l’unico nome che interessa alla Roma. Un altro sogno è l’ex madridista Isco, giocatore che Mourinho adora, ma dall’ingaggio molto elevato. Lo spagnolo chiede infatti un triennale da 7 milioni di euro a stagione.