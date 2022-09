Monza, Stroppa esonerato: dopo le parole di Berlusconi arriva la decisione. Chi è il sostituto?

Monza, Stroppa è stato esonerato: troppo poco un solo punto nelle prime giornate. Vista la situazione della squadra in Campionato, c’era stato l’intervento del presidente Silvio Berlusconi. Così nella mattinata di martedì 13 settembre, è arrivata la decisione sull’allenatore. Il tecnico ha pagato il solo punto conquistato nelle prime giornate di Campionato. Ora si valuteranno due strade: profilo giovane oppure quello esperto.

Monza, Stroppa esonerato

Il Monza di Silvio Berlusconi non è partito bene in Serie A anzi per nulla.

Vista la campagna acquisti effettuata in estate la dirigenza ed i tifosi si aspettavano decisamente qualcosa in più. Domenica 11 settembre, allo stadio ‘Via del Mare‘ di Lecce, il Monza ha conquistato il suo primo punto in Serie A con il pareggio per 1-1 contro i giallorossi. Nelle ultime ore, sulla situazione del Monza è intervenuto direttamente il presidente Berlusconi mettendo in chiaro la situazione. Dopo le sue parole ed il suo diretto intervento, si è deciso di esonerare Giovanni Stroppa.

Il tecnico era riuscito a portare per la prima volta il club in Serie A ma la fiducia per l’incredibile traguardo a quanto pare è terminata. Soprattutto perché in estate è stata fatta una campagna acquisti importante per una neo promossa.

Chi è il sostituto?

Per ora la squadra verrà affidata all’allenatore della Primavera Raffaele Palladino, ex attaccante tra le altre di Genoa, Parma e Juventus. Dopo il suo ritiro, proprio con la maglia del Monza, avvenuto nel 2019, Palladino ha iniziato la carriera di allenatore alla guida della Primavera del club brianzolo nell’estate del 2021.

Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Brianza, il Monza avrebbe già allacciato i contatti con Claudio Ranieri ma un altro nome che piace alla dirigenza è quella di Roberto Donadoni. Dunque, si va verso un profilo esperto oppure si proverà con Palladino.