Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni

Dopo le gare di Inter e Milan – contro Parma e Torino – tocca alla Fiorentina scendere in campo. L’avversaria è un club di Serie A che, nonostante le difficoltà, sta esprimendo un buon gioco. A Firenze arriva così la Sampdoria, pronta a giocarsi le proprie carte in vista dei quarti di finale. In Coppa Italia si affrontano dunque Fiorentina-Sampdoria, con le probabili formazioni che dovrebbero lasciare spazio alle seconde linee.

Si gioca Giovedì 12 Gennaio 2023 alle ore 18:00.

Fiorentina-Sampdoria, le formazioni della Coppa Italia

Sebbene entrambe le compagini non siano tra le favorite per la vittoria del trofeo, c’è comunque interesse nel passare il turno, sia per giocarsi qualche carta in più, sia per una questione di carattere economico. La Viola potrebbe risultare favorita rispetto ai blucerchiati, vista la qualità della rosa e lo stato di forma.

Questo però non assicura il successo, soprattutto dopo le sorprese delle ultime partite; Inter e Milan hanno disputato anche i supplementari, con i nerazzurri che hanno vinto 2-1 per il rotto della cuffia, e con i rossoneri sconfitti dal Torino in inferiorità numerica.

Pertanto, si respira fiducia sulle due panchine, pronte a fare bene. Molti calciatori, tra l’altro, vorranno sfruttare l’occasione di partire titolari.

Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria, che potrebbero subire qualche altra variazione:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, Barak, Kouame; Jovic.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Murru; Sabiri; Lammers, Montevago.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Tutte e due le squadre faranno rifiatare il primo portiere, dando fiducia alle rispettive riserve. Turnover anche in mezzo al campo, in vista della giornata 18 di Serie A.

Ci si attende allora una gara divertente e vivace, che sarà trasmessa su Italia 1 a partire dalle 18:00, orario in cui l’arbitro Paterna darà il via alla gara, che sarà giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.